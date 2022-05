El Córdoba CF, sin ofertas y a la espera de dar las bajas

El Córdoba CF, en una semana distendida de entrenamientos de postemporada en El Arcángel, no para y trabaja en la planificación de la plantilla de la próxima temporada. La entidad blanquiverde, según fuentes consultadas por el Día, no cuenta a día de hoy con ninguna oferta sobre la mesa de clubes para llevarse a algún activo del plantel de Germán Crespo. A pesar de tener cosas adelantas, el club aguarda al final de las competiciones, por lo que los fichajes no llegarán hasta el mes de junio.

Antes de entrar, deben salir también de la entidad cordobesista. El Córdoba CF trabaja en el adiós de jugadores que han sido muy importantes también en esta temporada para el recuerdo. Con la idea de un proyecto joven, como reconoció Javier González Calvo en la despedida de Adrián Fernández-Romero, el club aguarda el final de las competiciones -aún quedan dos jornadas para que acabe la fase regular en Primera RFEF- para realizar los primeros movimientos.

En cuanto a las bajas, Juan Gutiérrez Juanito y la dirección deportiva tienen ahora el trabajo "más duro", en el que deben comunicar las salidas de algunos jugadores que no seguirán de blanquiverde el próximo curso. No sólo los que acaben contrato, también los habrá con vínculo contractual que no continuarán como cordobesistas. "Hay que evolucionar el equipo para poder tener las posibilidades de competir al máximo nivel", comentó Javier González Calvo durante la presentación de la campaña de abonos. Y a por ello van en las oficinas de El Arcángel.

A la espera de sellar la ampliación de contrato de Antonio Casas e incluso la de Carlos Puga, aunque está actualmente está más lejana, el Córdoba CF tiene un bloque consolidado en el plantel que dirigirá Germán Crespo también el próximo curso. No obstante, en la entidad cordobesista trabajan en esa evolución, por lo que llegarán entre siete u ocho fichajes que mejoren la plantilla de esta campaña.

Por otro lado, el Córdoba CF sigue sin recibir ninguna oferta por los jugadores más destacados de esta temporada. El seguimientos de entidades del fútbol profesional ha sido constante durante toda la campaña, en la que Simo, Casas o Puga han despertado interés en otros clubes. No obstante, de momento todo se ha quedado ahí.

En la entidad blanquiverde trabajan con la confianza de contar con los jugadores que desean, aunque, como ya hicieron el curso pasado en el caso de Alberto del Moral -traspasado el verano pasado al Villarreal- no cerrarán puertas en caso de mejora. Sin embargo, más allá de un cierto interés del Barcelona, según fuentes consultadas por el Día, por Carlos Puga, no hay nada más.

Con la revolución realizada el pasado verano, en la que hizo prácticamente un equipo nuevo, la idea del club pasa por atar a jugadores de Primera RFEF. La dirección deportiva tiene claro que todo pasa por mejorar lo que ya tiene Germán Crespo. De ahí que prácticamente todas las líneas se verán reforzadas con jugadores que han destacado en sus equipos en este curso. Eso sí, la idea pasa por seguir el camino del ejercicio pasado y seguir apostando por gente joven, como ya se hizo con Carlos Marín, Gudelj o Adrián Fuentes, entre otros que sellaron su vínculo con la entidad cordobesista.

Con un mercado parado, a la espera del inicio de las maniobras finales, Juanito tiene trabajo hecho con antelación y sólo falta cerrar a los jugadores deseados. La idea de la entidad es que el gran bloque de la plantilla lo tenga Germán Crespo para el inicio de una pretemporada que se desarrollará en casa y será para la primera o segunda semana de julio.