Javier González Calvo: "El club no va a parar"

Javier González Calvo, durante la despedida de Adrián Fernández-Romero, que anunció su marcha "por motivos profesionales" del Córdoba CF, apuntó la idea de proyecto que tiene la entidad de cara a la temporada en Primera RFEF, a la vez que cerró cualquier opción de regreso a Javi Lara, que no continuará en el Ibiza el próximo curso.

En el adiós de Adrián Fernández-Romero del club cordobesista, Javier González Calvo reconoció que "en principio no tenemos pensando sustituirlo" en el consejo de administración. El presidente expuso que es "un camino que hemos recorrido juntos los cincos (los cuatro consejeros y él) junto a la propiedad". Un adiós duro porque "en el día o estamos juntos o hablamos muchas horas al día".

"No vamos a sustituirlo porque el club está estable y no necesita más personas" en el consejo de administración, aunque sí de trabajadores "para el día a día". "De gestión, del consejo, no se cambia por nadie", reiteró Javier González Calvo que despidió a Adrián Fernández-Romero como su "compañero de fatigas" en estos casi tres años que llevan al frente del club, en el que vivieron momentos "buenos, como los de este año, y complicados, como los primeros años".

Con la competición finalizada, el Córdoba CF ya trabaja con la vista puesta en Primera RFEF. "Al final esto es un no parar y si paramos, mal vamos", reconoció Javier González Calco. De hecho, añadió que "no es solo cuando ha acabado la temporada, en el fútbol no puedes trabajar a salto de mata. El club no va a parar", apuntó el presidente.

"El míster nos dirá cuándo va a dejar de entrenar y ahí está la dirección deportiva a tope hablando con todos. El único que no se va de vacaciones es el míster", comentó un Javier González Calvo que dijo que "ahora nos tenéis que permitir trabajar y hacerlo en silencio". "En cuanto a renovaciones, trabajamos en ellas y esperamos que lleguen lo antes posible", apuntó respecto al futuro de Antonio Casas, el más cercano, y Puga.

Sobre la presencia del Córdoba CF en un medio francés junto al PSG, Manchester City y Newcastle, Javier González Calvo comentó que "en un principio cuando entramos, los únicos que nos creían eran los del consejo de administración". "No nos causó sorpresa, me hizo gracia que otra cosa. Sabemos quién esta detrás de este proyecto, pero para nosotros es un orgullo que nos pongan al lado de esos clubes", apuntó el presidente cordobesista.

Cuestionado por la salida de Adrián Fernández-Romero, la segunda tras la de Miguel Valenzuela, el CEO blanquiverde explicó que "no tiene nada que ver la una con la otra. Ya sabéis lo que pasó el año pasado y un señor decidió ponerse al frente de todo cuando todos, y yo el primero, éramos los culpables, y se fue pensando que era él el responsable. Decidió (Miguel) esa decisión y la de hoy de Adrián es por un tema profesional, que se pone al frente de otros proyectos y no tiene nada que ver una salida con la otra".

Por otro lado, ante la salida de Javi Lara del Ibiza, González Calvo reconoció que desde que llegó al Córdoba CF, siempre se acuerdan "en el que ya estuvo y quieren que vuelva". "Los proyectos se forman solos. También querían a Florin Andone y me decían porque no vuelve y porque no vuelve... en la vida tienes la posibilidad de demostrar quién es", explicó.

En ese sentido, Javier González Calvo expuso que "hay que crear un proyecto más joven". Esa es la gran apuesta de un conjunto blanquiverde que ya selló las renovaciones de Carlos Marín, Gudelj, Adrián Fuentes o Simo, jóvenes jugadores que han dado una gran temporada y que quieren seguir creciendo en el mundo del fútbol. No obstante, "si la dirección deportiva necesita de él (Javi Lara) para ese puesto, pero en principio no es nuestra idea", apuntó el CEO cordobesista.