Adrián Fernández-Romero anuncia su marcha del Córdoba CF "por motivos profesionales"

Adrián Fernández-Romero anunció este miércoles su marcha del Córdoba CF. El consejero sevillano estuvo arropado en su despedida en la sala de prensa de El Arcángel por el presidente, Javier González Calvo. No fue el único, porque estuvo también el consejero Miguel Gómez, el técnico Germán Crespo, David Ortega, los capitanes del primer equipo, Javi Flores, Bernardo Cruz, Miguel de las Cuevas y Willy Ledesma, y varios empleados de la entidad cordobesista.

Tras unos meses en los que ha estado más alejado, Adrián Fernández-Romero comentó que "ahora que el campeonato ha terminado doy esta rueda de prensa para comunicar mi renuncia y salida del club". "Por razones profesionales me marcho del Córdoba CF, a la que considero mi casa", reconoció el consejero cordobesista.

"Como habéis percibido durante los últimos meses, he estado fuera del club y ha sido una cosa progresiva", apuntó Adrián Fernández-Romero. En ese sentido, quiso resaltar que ya "fluyen las cosas solas" en el Córdoba CF. "Javier (González Calvo) tiene el control total del club, la gestión no requiere de tanto peso y con él está todo cubierto", señaló el consejero sevillano, que espera que "no sea un adiós sino un hasta luego", por lo que dejó la puerta abierta a un posible regreso a la entidad cordobesista.

En su despedida, en la que contó con el cariño de empleados y jugadores, Adrián Fernández-Romero quiso hacer un resumen de su estancia en el Córdoba CF: "Como sabéis adquirimos el club para Infinity en la temporada 19-20 a unos días de su desaparición, con el club lleno de deudas, en guerra institucional, el equipo recién salido del fútbol profesional ya la afición desmotivada. Javier y yo incluso recibimos amenazas personales, pero nos pusimos manos a la obra para resucitar este club".

"Hemos conseguido estabilizar el club y hemos construido una relación de cercanía con todas las instituciones, siendo un club referente para el fútbol profesional, con una cantera propia de un equipo de Primera División, con ventas como la de Alberto del Moral al Villarreal", comentó el consejero cordobesista en su despedida.

"En lo deportivo, tras dos años de desilusiones, ya llegaron los frutos: se ganó la Copa RFEF, un ascenso y batiendo todo tipo de récords. Me marcho orgulloso y satisfecho con el trabajo que se ha hecho aquí", espetó Adrián Fernández-Romero que dio las gracias "a todos, a prensa, a Córdoba y sus instituciones, al cordobesismo, una afición que me hizo reír y llorar". Emocionado se despidió de "todos los miembros del Córdoba CF, a Infinity y a su alteza el príncipe. Gracias a todos los que han confiado, a los que están y a los que se fueron".

"Me siento blanquiverde y me voy satisfecho con el trabajo. Me voy, pero siempre que el Córdoba CF me necesite aquí estaré", apuntó en su despedida. Eso sí, reconoció que se marcha cuando "el equipo está en el principio de una cuesta" tras unos años complicados, en los que, a pesar de todo, apuntó que sale "fortalecido".