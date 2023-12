El Córdoba CF frena en seco su instinto goleador

El Córdoba CF firmó en casa del Atlético Baleares su primer 0-0 de toda la temporada. En las 17 jornadas transcurridas hasta la fecha en el Grupo 2 de la Primera Federación, los de Iván Ania todavía no habían terminado un partido con un marcador sin goles para ninguno de los dos equipos. Un resultado atípico para este conjunto blanquiverde que, pese a llevaba varias jornadas desplegando su mejor faceta ofensiva, en tierras baleares frenó en seco su instinto goleador.

Un total de 31 goles lleva convertidos el Córdoba CF en 17 encuentros ligueros. De ellos, 21 fueron en las últimas 9 jornadas disputadas antes de medirse al Atlético Baleares. Es decir, desde la última vez que los blanquiverdes dejaron su portería a cero en la séptima jornada ante el Algeciras (1-0), habían visto puerta de forma consecutiva en nueve encuentros con una media de 2,33 tantos por choque. Una racha goleadora envidiable de más de dos goles por partido que tras el empate en territorio mallorquín se mantiene en 2,1 tantos por encuentro.

Precisamente, el Córdoba CF, que es el tercer máximo goleador de la categoría tan solo por detrás de los 38 tantos a favor del Castellón y los 34 del Ibiza, no encontró portería tras una magnífica dinámica ofensiva ante el equipo más goleado del Grupo 2 de la Primera Federación. El Atlético Baleares lleva 29 goles encajados en 17 jornadas, lo que lo convierte en el que más goles ha recibido hasta la fecha junto con el Recreativo Granada, también en posiciones de descenso y al que el CCF le endosó un 3-0 en septiembre.

Ante el rival más propicio dada su fragilidad defensiva demostrada durante la actual campaña, a los de Iván Ania se les apagó el instinto goleador y no fueron capaces de perforar la zaga de un cuadro local que se replegó en campo propio para defenderse con todo. La pelotita no quiso entrar -o a los blanquiverdes les faltó algo más de ímpetu para conseguirlo- y, finalmente, al cuadro cordobés no le quedó otra que conformarse con su primer 0-0 de la temporada.

Eso sí, no es la primera vez en esta 23-24 que los de Iván Ania dejan su marcador en blanco a la conclusión del choque. En tan solo tres ocasiones los cordobesistas no han sido capaces de estrenar su casillero. La primera fue en la cuarta jornada ante el Linares en El Arcángel, encuentro que terminó con victoria visitante por la mínima (0-1). Tres jornadas más tarde, el Algeciras se llevó un duro 1-0 favorable para los locales en el Nuevo Mirador.

Tras la derrota en tierras gaditanas, los blanquiverdes no solo no han vuelto a perder en competición liguera (siete victorias y tres empates), sino que cambiaron su actitud ofensiva y dieron con la tecla goleadora, pasando de ser un equipo con problemas para ver puerta, a uno con acierto y efectividad en el área rival. Una gran dinámica ofensiva que, sin embargo, se terminó con el empate sin goles ante el Atlético Baleares con el que los blanquiverdes cierran el 2023 en puestos de play off de ascenso a Segunda División.

Este último 0-0 es el primero de esta temporada, pero el sexto encuentro sin goles que acaba el Córdoba CF desde que compite en la Primera Federación. Y es que en la temporada pasada cerraron los blanquiverdes hasta cinco encuentros sin goles en el marcador, todos lejos de El Arcángel: ante el Deportivo de La Coruña (jornada 14), ante el Sanse (jornada 20), frente al Unionistas de Salamanca (jornada 22), en casa del Talavera (jornada 26), y en la penúltima jornada liguera en el Romano José Fouto ante el Mérida.