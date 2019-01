Miguel Flaño y Chus Herrero llegan al Córdoba CF con ganas de sumar

Miguel Flaño y Chus Herrero ya lucen la camiseta blanquiverde. Los dos centrales recién incorporación al Córdoba CF han sido presentados en la sala de prensa de El Arcángel, acompañados por un Rafael Berges que sigue trabajando a marchas forzadas para configurar el plantel definitivo con el que el club cordobesista intentará luchar por la permanencia.

Miguel Flaño, que lucirá el número 3 en su camiseta, ha reconocido que "es un día especial para mí porque ha sido toda una trayectoria en Osasuna, maravillosa, en la que he crecido pero en este momento el cuerpo me pedía poder aceptar otro reto, poder competir que es lo que más me gusta y el Córdoba me da esa oportunidad". El navarro ha dejado claro que llega "con motivación a tope y mucha hambre de fútbol", además de con la idea de "poder sumar, porque sé donde vengo" y la "situación complicada pero apasionante y bonita" que ahora tiene por delante.

El central ex de Osasuna ha comentado su primera impresión sobre el vestuario del Córdoba. "Es muy pronto para valorar todo el vestuario, pero la sensación que he tenido ha sido muy positiva, es una plantilla abierta a mejorar", ha apuntado, además de destacar que "hay un ambiente positivo para meternos en dinámica, apretar el tema entre todos y sacar esto adelante".

Su contrato con el Córdoba es hasta final de temporada, pero con opción a una más y a eso se ha referido Flaño para asegurar que "ojalá sean muchos más, tengo mucha ilusión y la cabeza puesta en estos cuatro meses a tope, a darle muy duro porque la situación va a pedir constancia, regularidad y ser fuertes".

Además, el nuevo jugador blanquiverde ha comentado que "la llamada de De las Cuevas, tras el interés del club por mí, se convirtió en una opción clara para mí, con Miguel tengo buena relación y las conversaciones han sido importantes porque me ha hablado muy bien del club y la ciudad, del potencial para salir adelante y me ha animado para dar este paso. Pero vengo a un club que está por encima de todos nosotros y con ganas de sacar el tema adelante".

Chus Herrero, listo para jugar

Chus Herrero, por su parte, ha señalado que "es una ilusión grande tener esta oportunidad y venir a ayudar y sumar para conseguir el objetivo, sabiendo que la situación es comprometida y delicada, pero con trabajo y esfuerzo de todos conseguiremos mantener al Córdoba en Segunda que es lo mínimo que se merece".

El central ex del Albacete, que llevará el dorsal 5 en su camiseta, ha asegurado que en el vestuario "nos han acogido desde el minuto 1, ayudándonos a todo para adaptarnos, el equipo tiene ganas de crecer y elevar el nivel, competir para sacar esto adelante y seguro que con trabajo lo conseguimos".

Sobre su estado de forma, Herrero ha dejado claro que llega para jugar desde ya. "He entrenado con regularidad y vengo preparado para cuando quiera el míster utilizarme. En toda mi carrera he jugado más de 25-30 partidos, he participado mucho, menos este último que no he contado nada estos meses, he entrenado de normal y el ritmo de competición quizás cueste cogerlo un poco más pero estoy a disposición del míster cuando sea", ha asegurado.