El Córdoba CF, fiel a su identidad hasta el final

El Córdoba CF es un ciclón que no cesa. Ni el ascenso de categoría frena las ganas de un equipo dispuesto a culminar la temporada con unos registros imposibles de superar para los próximos años. El conjunto blanquiverde se regaló una fiesta completa en El Arcángel después del ascenso de la semana pasada en Mérida y dejó a tiro de piedra ese récord de acabar la temporada haciendo pleno de victorias en su feudo, algo que nunca consiguió en su historia y que demuestra la superioridad con la que se ha movido esta temporada en Segunda RFEF.

El equipo de Germán Crespo acumula números escandalosos. En 16 partidos como local ha sumado 16 triunfos, lo que equivale a 48 puntos y lo ha hecho dando espectáculo. Porque con los cinco tantos endosados a Las Palmas Atlético, el Córdoba se dispara ya hasta los 54 goles en su estadio en esta temporada, lo que arroja una espectacular media de 3,37 goles por encuentro en El Arcángel. En esos 16 partidos, solo encajó diez dianas. El dato que completa esa sensación de equipo invencible que el conjunto entrenado por Germán Crespo ha fraguado en su fortín.

El caso es que, cuando el objetivo principal ya está conseguido, el CCF encuentra motivaciones para seguir triturando rivales. Crespo ha conseguido meter a sus jugadores el veneno de lograr todos los registros posibles. Quieren ser los más goleadores, los menos goleados, los más fuertes en casa y fuera. Bien es cierto que el equipo se ha movido esta temporada en el cuarto escalón del fútbol español, pero eso no resta mérito a lo que está siendo una hazaña. El Córdoba es el mejor equipo de largo de entre los 90 que componen su categoría. A falta de tres jornadas para el final de la liga regular, ya no hay ningún rival que pueda alcanzar sus puntos. Y no hay que olvidar que a esta categoría cayeron, al igual que los blanquiverdes, otros históricos del fútbol español como el Numancia, el Hércules o el Real Murcia. Todos ellos intentan salir del pozo, pero les está contando un mundo si se comparan con el CCF.

Por eso, conscientes del mérito de lo que están haciendo sus jugadores, los seguidores blanquiverdes volvieron a disfrutar en El Arcángel de un domingo festivo. Pese a que el ambiente empezó algo frío, los goles caldearon a la grada, que terminó coreando a los suyos y celebrando al término del encuentro ese ascenso certificado en Mérida la semana pasada, pero construido principalmente en casa.

El Ceuta, último escollo

Después de visitar al Panadería Pulido San Mateo la próxima semana, el Córdoba recibirá en la jornada 33 al Ceuta en El Arcángel. Será el último partido oficial del curso como local para un equipo que, de ganar, escribiría ese registros histórico de hacer pleno de triunfos en casa. Además, los blanquiverdes van camino de cerrar una segunda vuelta casi perfecta. Bien es cierto que los puntos ante la UD San Fernando volaron en los despachos, pero también que en este tramo del campeonato el CCF solo ha cedido dos empates, ante el Montijo y el Cacereño.

Por delante quedan tres jornadas y, pese a tener ya atado el objetivo principal, el Córdoba no va a aflojar lo más mínimo. Así lo asegura Germán Crespo y así lo demuestran día tras día unos jugadores que están con ganas de seguir arrasando con todos los récords que les pongan por delante.