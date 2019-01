El Córdoba CF cierra el fichaje de Yann Bodiger

El Córdoba ya tiene al mediocentro que buscaba. El club blanquiverde acaba de anunciar de manera oficial la llegada de Yann Bodiger, centrocampista que llega a préstamo desde el Toulouse, de la Ligue 1 francesa. El conjunto blanquiverde ha dado oficialidad a una operación en la que lleva semanas trabajando. Además, el club de El Arcángel se reserva una opción de compra por el futbolista al final de la presente campaña, que según ha podido saber el Día será de un millón de euros.

Después de las incorporaciones de José Ángel Carrillo, Miguel Flaño y Chus Herrero, el conjunto cordobesista refuerza con su cuarto fichaje la medular, en una posición que tanto Berges como Curro Torres consideraban prioritaria de cara a la segunda vuelta.

El nuevo jugador blanquiverdes es un mediocentro zurdo que está a punto de cumplir 24 años, y que alternaba en el primer y el segundo equipo del Toulouse.

Fuerte en el juego aéreo, gracias a su casi 1,90, y no exento de calidad, el pivote es internacional sub 20 y sub 21 con la selección gala. No en vano, en su etapa de formación era un de las firmes promesas del fútbol galo. Sin embargo, esta campaña apenas si ha tenido dos oportunidades con el primer equipo del Toulouse, una en la Ligue 1 y otra en la Coupe de France, sumando 80 minutos. Una situación que le ha empujado a buscar una oportunidad en el fútbol español.

Neftali, el siguiente

El siguiente en llegar, si nada se tuerce, será Neftali Manzambi, como esta misma mañana adelantó el Día. El delantero del Basilea cedido en el Sporting de Gijón sería una alternativa más en la vanguardia para Curro Torres.