Neftali Manzambi, opción para cerrar el ataque del Córdoba CF

El Córdoba CF está decidido a exprimir al máximo las horas que restan de esta ventana invernal de fichajes para completar una revolución en su plantilla. Tras cerrar las llegadas del delantero Carrillo y los defensas Miguel Flaño y Chus Herrero, el club blanquiverde ultima otras dos incorporaciones. Los elegidos son el delantero Neftali Manzambi, cedido por el Basilea en un Sporting de Gijón en el que se ha quedado sin sitio, y el mediocentro francés Yann Bodiger, que también llegaría a préstamo del Toulouse, equipo que milita en la Ligue 1 gala.

A falta de confirmarse la salida de Javi Galán con destino al Huesca, el CCF sólo dispone en estos momentos de una ficha sub 23 libre. En principio, ese hueco estaba previsto que lo cubriera Josema, pero los problemas que LaLiga está poniendo a su inscripción han abierto una nueva vía en el club cordobesista, que tiene previsto realizar entre cuatro y cinco incorporaciones más antes de que el mercado baje el telón de forma definitiva el próximo jueves a medianoche.

Una de ellas, para dar nuevas alternativas al ataque, sería Neftali Manzambi. El joven delantero, de 21 años y natural de Luanda (Angola), pero con nacionalidad suiza, no cuenta para el Sporting de Gijón, que además busca un salto de calidad para su zona de vanguardia con la idea de poder pelear por el ascenso. La llegada de José Alberto al banquillo rojiblanco ha sido negativa para el atacante internacional sub 20 con el combinado helvético, que apenas ha participado en un partido (ante el Zaragoza), jugando 17 minutos, pasando a formar parte del filial sportinguista.

Neftali cuparía la ficha sub 23 liberada por Erik Expósito ante los problemas para inscribir a Josema

Neftali está cedido en el club de El Molinón por el Basilea. Inicialmente llegó para alternar primer y segundo equipo, pero durante la etapa de Rubén Baraja fue un fijo en la categoría de plata, sumando titularidades ante el Córdoba y el Oviedo. En total ha participado en 15 encuentros (3 de Copa del Rey), sumando un total de 582 en los que ha facturado tres goles (dos en el torneo del KO). Esa proyección llevó al Sporting a negociar la compra de su pase antes de Navidad, aunque la operación no llegó a concretarse. Ahora su destino podría estar en el Córdoba, que ultima las condiciones de su fichaje para dar una variante más a su juego de ataque con un nueve aguerrido y batallador.

Bodiger, con opción de compra de un millón

Con todo, la prioridad para la dirección deportiva blanquiverde es cerrar la incorporación de un mediocentro defensivo que mejore a Vallejo, cuyas últimas actuaciones no han sido afortunadas. El hombre elegido por el equipo de trabajo que lidera Rafael Berges, y sobre el que llevan alrededor de un mes trabajando, es el francés Yann Bodiger. Se trata de un mediocentro zurdo que está a punto de cumplir 24 años, y que alterna en el primer y el segundo equipo del Toulouse.

Fuerte en el juego aéreo, gracias a su casi 1,90, y no exento de calidad, el pivote es internacional sub 20 y sub 21 con la selección gala. No en vano, en su etapa de formación era un de las firmes promesas del fútbol galo. Sin embargo, esta campaña apenas si ha tenido dos oportunidades con el primer equipo del Toulouse, una en la Ligue 1 y otra en la Coupe de France, sumando 80 minutos. Una situación que le ha empujado a buscar una oportunidad en el fútbol internacional.

Y su destino, salvo sorpresa -también lo pretende un equipo de la Ligue 2 francesa-, estará en Córdoba. El club blanquiverde ya ha alcanzado un acuerdo para su incorporación a préstamo, con una opción de compra a final de temporada. Tras una ardua negociación, el pago no obligado, condicionado a su rendimiento y la continuidad en la Liga 1|2|3, quedaría fijado en un millón de euros. La operación podría cerrarse en las próximas horas.