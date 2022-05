El Córdoba CF escribe el capítulo final en Vélez

Llega el capítulo final a una temporada sobresaliente, mágica e ilusionante de un Córdoba CF que ha rayado a un excelente nivel y ha demostrado con creces su superioridad con el resto de rivales del Grupo IV de Segunda RFEF. Con el objetivo del ascenso ya conquistado, los blanquiverdes quieren despedir el curso con un último triunfo, con la última alegría de un grupo unido que ha levantado al cordobesismo jornada tras jornada.

No será un partido fácil en el Vivar Téllez. Las altas temperaturas y la humedad malagueña complicarán las opciones. Sin embargo, el Córdoba CF va con la energía de cerrar un curso dorado. Germán Crespo inculcó un mensaje ambicioso en un vestuario que no se ha dejado llevar con el ascenso logrado. Ganar, ganar y ganar. No hay otra. Y a por ello van los cordobesistas a Vélez.

Tras hacer un pleno de triunfos en El Arcángel, donde nadie pudo con los blanquiverdes, ahora toca dar la talla a domicilio. Sólo dos derrotas llevan los de Germán Crespo en su casillero -una por un error administrativo-. Y tiene un reto más: ser el mejor equipo visitante. Y lo tiene en su mano. Un objetivo a donde engancharse en una última jornada sin mucha emoción. Los deberes se hicieron con tiempo. Menos mal.

En una semana tranquila, en la que los blanquiverdes han entrenado en El Arcángel y han disfrutado de una semana de unión de grupo, el Córdoba CF va a pelear al cuadro local los tres puntos. Es su forma de actuar. Es su ambición hasta el final. Toca poner la mejor guinda posible para pensar ya a partir del lunes en Primera RFEF, una categoría diferente y más dura.

Con el club pensando en el futuro, ya se ha presentado la campaña de abonos de la próxima campaña, en la que el objetivo es claro: a por el segundo paso. Pero antes toca cerrar el primero, aunque el camino ya está marcado. De hecho, gran parte de estos jugadores que han hecho historia este curso seguirán la próxima. Los dos últimos en sellar su continuidad fueron Gudelj y Carlos Marín. Sin embargo, otros se irán. Es ley de vida. Y es el turno de la despedida en el Vivar Téllez.

Para intentar sacar el triunfo, Germán Crespo tendrá que hacer frente a las bajas, hasta seis. Pesos pesados como José Ruiz, Ekaitz Jiménez, De las Cuevas, Javi Flores o Antonio Casas no estarán en el Vivar Téllez. Eso sí, el preparador nazarí tiene mimbres de sobra para hacer un once de garantías para conquistar su vigesimoquinta victoria del curso. Casi nada.

Con un once que variará respecto al que ganó al Ceuta en la anterior jornada, Germán Crespo apostará por ir con todo. Quiere ganar y sacará una alineación acorde a la medida. Eso sí, el rival también juega y quiere despedirse de su afición de la mejor manera posible: ganando al todopoderoso líder. Por ello, las ganas se multiplican, a pesar de dimes y diretes.

Con el objetivo de ser el mejor visitante, el Córdoba CF no quiere perder la batalla por el pichichi. Antonio Casas, que no podrá jugar por sanción, está al mando de la tabla, pero Willy tiene su gran reválida. Y el excordobesista Chuma está al acecho también. Además, el de Torremejía tiene ganas de reencontrarse con el gol y así cerrar el curso con buenas sensaciones. En busca del gol y del triunfo, el Córdoba CF, que contará con sus seguidores en las gradas del templo malacitano, va con todo al capítulo final de una historia feliz. Muy feliz.