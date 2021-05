El Córdoba CF encara una semana clave para su futuro

El Córdoba CF encara una semana que puede ser determinante para relanzar su nuevo proyecto. Después de unos días con poca actividad, más allá de la salida anunciada de Miguel Valenzuela como cabeza visible del proyecto deportivo, la esperada reunión del consejero delegado, Javier González Calvo, con los propietarios en Bahréin, debe servir para definir las líneas maestras del nuevo proyecto, tanto en el aspecto económico como deportivo.

Ese contacto en el país del Golfo Pérsico no tiene aún una fecha en concreto, aunque fuentes del club blanquiverde apuntan a que lo más probable es que Javier González Calvo se desplace a mediados o incluso finales de esta semana para mantener esas reuniones presenciales que deben ser definitivas. Y es, aunque el contacto con los propietarios del club es constante vía telemática, el propio consejero delegado ya dejó claro en su última comparecencia pública que los asuntos importantes conviene cerrarlos en persona.

¿Y qué se espera que salga en claro de ese viaje a Bahréin? Pues no pocos asuntos, porque el Córdoba tiene mucho que definir y en qué trabajar para reflotar su proyecto deportivo y para concretar la estrategia financiera en un club que afronta una nueva realidad, como es la de competir en la Segunda RFEF, en el contexto además de la pandemia, con lo que ello supone para las finanzas en el deporte.

Cerrar el presupuesto

El paso primordial para empezar a avanzar en diversos asuntos es definir el proyecto con el que contará el club para el ejercicio 2021-2022. Desde las oficinas de El Arcángel hace meses que se manejan alternativas en función a la situación deportiva en la que estuviera el primer equipo, y ahora tocará tirar de la más modesta, que se espera que se sitúe por debajo de la mitad de esos nueve millones en los que se cerraron las cuentas del actual curso.

Esa es la previsión más halagüeña para una entidad que tendrá que redefinir roles, rebajar salarios, abaratar costes y, en definitiva, adaptar toda su estructura a la nueva situación. Con todo, se espera que los números en los que se mueva el presupuesto deportivo del club sigan siendo importantes. Si la plantilla del primer equipo y los técnicos en este curso costaron unos 3,8 millones, la de la temporada que viene podría estar en un 50% de esa cifra, según las primeras estimaciones que manejan en la entidad. Una cifra que muy pocos equipos de la categoría, por no decir ninguno, tendrá a su alcance.

¿Cambios en la estructura?

Otro de los asuntos centrales de esas conversaciones con Infinity versarán sobre la intención de la propiedad de incorporar a la estructura del club la figura del director general. Se trataría de una persona más encargada del aspecto financiero del club, sin atribuciones, en principio, en el aspecto deportivo. Eso sí, los acontecimientos generados en torno a esa posibilidad podrían dar lugar a un cambio importante de nombres en El Arcángel.

Y es que esa intención de Infinity se conoció cuando saltó a la palestra el nombre de Luis Yáñez, actual director general del Rayo Vallecano, sin que en el club tuvieran en ese momento conocimiento de las negociaciones. De producirse la llegada de Yáñez, que llegaría con parte de su equipo de trabajo ya definido, los actuales gestores quedarían en una situación extraña y eso obligará a los propietarios a marcar muy bien los roles para no dar lugar a una bicefalia en el Córdoba. Este apartado, en todo caso, tendrá miga y augura bastante capítulos en los próximos días, y hasta semanas.

La dirección deportiva

Centrados en el aspecto deportivo, la definición de cómo quedará estructurada la dirección deportiva es fundamental para que los técnicos puedan dar los primeros pasos del nuevo proyecto. Después de la salida de Miguel Valenzuela, la intención en el club es que Juanito asuma los galones, junto a los trabajadores que ya estaban en el departamento, para confeccionar la plantilla que debe pelear por el retorno a la Primera RFEF.

La figura del gaditano cuenta con el aval de Javier González Calvo y de Adrián Fernández Romero, el consejero encargado de la parte deportiva del club. Así lo hicieron ver en el adiós de Valenzuela y así lo han defendido y defenderán ante la propiedad, tanto en los informes remitidos vía telemática como en esas esperadas reuniones en Bahréin.

Juanito ya mostró al club su deseo de seguir en el cargo, asumiendo los lógicos recortes que sufrirá tanto en sus honorarios como en el presupuesto disponible para realizar su trabajo, y si no media un cambio drástico en los gestores del club, el proyecto apunta a tener continuidad, aunque ya sin Miguel Valenzuela al mando.

El próximo entrenador

Ya más al margen de lo que acontezca en Bahréin, la elección del próximo entrenador es otro de esos pasos que el club no debe demorar en exceso, aunque para ello tendrá que quedar definida la dirección deportiva. A partir de que eso suceda, sobre la mesa el Córdoba tendrá una amplia nómina de futuribles para ocupar su banquillo, aunque también habrá que valorar a Germán Crespo.

El técnico granadino, que cuenta con ofertas de equipos de la Segunda RFEF, quiere apurar sus opciones de seguir como blanquiverde, aunque sabe que tampoco podrá aguardar mucho más, si no quiere quedarse sin equipo. La probable continuidad de Juanito ayudaría a que Crespo pudiera ser el elegido para comandar al equipo, aunque la apuesta por el gaditano no va ligada necesariamente a la renovación del técnico granadino. Desde el club aseguran que la decisión aún no está tomada.

Avances en la plantilla

La plantilla será el aspecto más importante a tratar durante el verano y, aunque para su confección aún hay tiempo de sobra, en el club sí tienen la intención de ir avanzando en aspectos que están por encima de los detalles presupuestarios. Del actual plantel se esperan pocas o ninguna renovación, aunque algún caso en concreto, como el de Miguel de las Cuevas, está en estudio.

Sin embargo, hay otros aspectos a tratar como las posibles salidas de Alberto del Moral y Djetei, por las que el club espera hacer caja o encontrarles un acomodo a modo de préstamo beneficioso para ambas partes. También pretenden los técnicos atar a algunos jugadores que se consideran importantes para el nuevo proyecto, y en ese grupo Luismi es el mejor ejemplo. El joven extremeño, con sus goles en el filial y con el primer equipo en el tramo final, se ha ganado la confianza para dar el salto de pleno derecho a la primera plantilla.