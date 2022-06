El Córdoba CF conocerá el calendario de Primera RFEF en la segunda quincena de julio

El Córdoba CF competirá esta temporada 2022-2023 en una Primera RFEF de la que ya conoce cuáles serán sus rivales, pero poco más. Con la pretemporada encaminada con varios amistosos programados y destinado a jugarse la vida en el Grupo I junto a los conjuntos andaluces, madrileños, extremeños, castellanoleoneses, gallegos y el Ceuta, al cuadro blanquiverde solo le falta saber cuál será el calendario al que tendrá que hacer frente esta categoría.

En el programa radiofónico Balón de Bronce de Radio Marca, el director Jurídico de la RFEF y director de la Primera RFEF, Pedro González Segura, aseguró que "en la segunda quincena del mes de julio se sacará el calendario, una vez que los clubes se inscriban en la Primera RFEF". Es decir, todavía quedan varias semanas para que lleguen esos mediados del mes de julio en los que el CCF ya podrá comenzar a programar los 38 partidos de temporada regular a los que se tendrá que enfrentar.

Pese a que los blanquiverdes debutarán este año en la categoría, esta será la segunda campaña en la que la Primera RFEF se ponga en funcionamiento. González Segura, que también fue árbitro en la extinta Segunda B, sacó un balance positivo de la primera temporada que vivió esta nueva división: "Estoy muy contento a nivel personal, los que hemos conocido la Segunda B de antes y vemos esto hemos cumplido el primer objetivo, reducir el salto entre el fútbol profesional y el pozo que era antes esta categoría. Esta Primera RFEF ha equilibrado y ha suavizado el escalón entre las dos categoría".

Unas palabras que, sin duda, no concuerdan del todo con aquellas declaraciones que el excordobesista y jugador del Gimnástic de Tarragona, Álex Quintanilla, hizo una vez fueron eliminados del play off de ascenso a Segunda, en las que criticó que "la Federación no ha sido capaz de hacerla viable económicamente y de rentabilizar el producto", en referencia a la Primera RFEF. Una mención, en palabras de Pedro González Segura, fueron "injustas para los profesionales de la categoría".

Eso sí, a raíz de estas críticas, la RFEF acabó escuchando a los clubes y aprobó la vuelta a los partidos de ida y vuelta para afrontar los play off de ascenso en sustitución a los encuentros a partido único y en sede fija establecidos como solución a la pandemia. Y es que, como el responsable de esta categoría señaló, la división todavía puede mejorar, pues "esta Primera RFEF se planificó para que se vea su potencial en tres o cuatro años. Se está intensificando en poner en valor esta competición", añadió.

Por tanto, el Córdoba CF disputará una competición que todavía tiene mucho que cambiar, pues incluso el director de la Primera RFEF confesó que el presidente de la federación, Luis Rubiales, "la vive intensamente" y que siempre irá a por "los aspectos que mejorar".

Sobre los derechos televisivos

Uno de esos aspectos a mejorar de la Primera RFEF tiene que ver con los derechos televisivos de la competición. El Córdoba ya conoce la plataforma digital que retransmitirá sus encuentros el próximo curso, ya que anunció GoandGotv una suscripción de cara el ejercicio que viene a un precio de 49.99 euros. Esta plataforma la contrató Fuchs Sport, licencitaria que el propia Pedro González Segura confía en que seguirá al mando en este aspecto.

"Es una cuestión que dentro del Tender de la televisión estaba contemplada. Fuchs Sport nos ha trasladado que la intención es que cumplan el contrato. En este tema estamos tranquilos. Si incumplieran el contrato de forma grave tendríamos que tomar medidas, pero ahora mismo no nos planteamos sacar un nuevo Tender", comentó el director de la Primera RFEF.