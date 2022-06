La RFEF propone recuperar el formato a doble partido para el 'play off' de ascenso

La Real Federación Española de Fútbol ha atendido a las propuestas de los clubes y federaciones territoriales y ha rectificado: los play off de ascenso serán a doble partido. Esa es la medida que ha tomado la RFEF después de que equipos como el Córdoba CF solicitaran la vuelta de los duelos de ida y vuelta en las eliminatorias de ascenso, como la que podría disputar la entidad blanquiverde en caso de que peleara por subir a Segunda División la próxima campaña.

La institución deportiva, que este mismo jueves ha llevado a cabo la comisión de Segunda B - Segunda RFEF en Las Rozas, ha propuesto recuperar, a partir de la temporada 2022-2023, el formato de play off de esa categoría con eliminatorias de ida y vuelta. Este criterio, por tanto, se aplicaría también al resto de categorías como Primera RFEF y Tercera RFEF, tal y como ha señalado la entidad, por lo que afectará al Córdoba CF.

"Después del periodo de reflexión y consultas que abrió este lunes la propia RFEF con las federaciones territoriales y con los clubes, se propone así regresar al formato tradicional con eliminatorias a doble partido. En el caso de la Segunda RFEF, el sistema sería igual para el torneo de la permanencia, que juegan los cuatro peores conjuntos que terminen en la decimotercera plaza de sus grupos", ha precisado la Federación Española.

Se trata, por tanto, de una medida esperada por los clubes españoles tras el debate generado en la última semana, después de que los play off de ascenso a Segunda División se llevaran a cabo a partido único, en los estadios de Riazor y Balaídos, una comunicad autónoma, Galicia, a la que tuvieron que viajar las aficiones de Gimnástic de Tarragona, Villarreal, Albacete, UD Logroñés, Linares, Rayo Majadahonda, Racing de Ferrol y Deportivo de La Coruña, estas dos últimas beneficiadas.

Un formato que provocó las críticas del jugador excordobesista del Nástic, Álex Quintanilla, y a las que muchos se sumaron, pues argumentaban que las eliminatorias no tenían el mismo atractivo que las tradicionales a ida y vuelta en estadios repletos de aficionados. La RFEF, por tanto, se mostró abierta a modificaciones y no ha tardado en escuchar las propuestas de clubes como el Córdoba CF para confirmar que los play off de ascenso volverán a ser a doble encuentro.

De hecho, la propia Federación ha justificado mediante un comunicado emitido este jueves que el formato a partido único en una sede fija se debe "al escenario excepcional de la pandemia", que instauró desde su irrupción este estilo de eliminatorias para "garantizar la finalización de las competiciones". Unas medidas que ya quedan fuera de contexto, por lo que será a partir de la 2022-2023 cuando el play off vuelva a la normalidad.