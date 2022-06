El Córdoba CF apuesta por un 'play off' más tradicional en Primera RFEF

El Córdoba CF apuesta por recuperar la emoción de las clásicas eliminatorias por el ascenso. El club blanquiverde ha recogido el guante lanzado por la Real Federación Española en busca de sugerencias para mejorar la Primera RFEF y se sumará a la propuesta de buena parte de los 40 clubes que componen la competición para que el play off de ascenso a Segunda División recupere un formato más tradicional.

Después de un primer año convulso y de duras críticas desde los propios integrantes de la Primera RFEF, la Federación que encabeza Luis Rubiales parece dispuesta a escuchar por fin a los clubes y mediante una circular les hizo saber que hasta este viernes abría un período de reflexión en el que las entidades podían mandar sus diferentes propuestas para la mejora de la competición.

Y entre esas proposiciones que ya muchos clubes están poniendo sobre la mesa, una de las principales es la de recuperar el formato tradicional de las eliminatorias por el ascenso a Segunda División. El Córdoba CF es uno de esos muchos clubes que prefiere que el play off de ascenso se juegue con formato de ida y vuelta, desterrando la fórmula del partido único en una sede fija (que no siempre neutral) que trajo consigo la irrupción del coronavirus y que parecía haber llegado para quedarse, aunque ahora parece no convencer a casi ninguno de los protagonistas.

A favor de ese argumento, la entidad blanquiverde expone la mayor facilidad para que su masa social pueda disfrutar de una hipotética lucha por el ascenso sin necesidad de desplazarse a cientos de kilómetros, con el ahorro en costes que ello supone y con la inyección económica que también traería consigo a un club capaz de llenar un estadio de más de 20.000 espectadores como El Arcángel para una cita tan especial como esa.

Ese aspecto, el económico, es uno de los principales caballos de batalla de los clubes, principalmente de los más modestos. Y es que la disputa de las eliminatorias por el ascenso en sede fija ha hecho que las entidades pierdan una fuente de ingresos muy importante para su presupuesto.

El nuevo formato de play off se instauró en las competiciones organizadas por la RFEF hace ahora tres temporadas, cuando el coronavirus irrumpió a nivel global paralizando cualquier actividad. La Federación ideó entonces un sistema para dilucidar los ascensos de manera exprés, que durante las dos campañas siguientes se perpetuó todavía bajo la amenaza de la pandemia, pero que ahora parece quedar fuera de contexto.

Un acuerdo reversible

El curso pasado, la comunidad autónoma de Extremadura fue la sede elegida para la disputa de esas eliminatorias, mientras que en el presente curso esos duelos por el ascenso se han jugado en Galicia. Esa apuesta por una ubicación tan alejada para la mayoría de los equipos participantes es la que ha terminado por cargar de argumentos a unos clubes que han perdido el masivo apoyo de su afición en el momento más importante de la temporada, hasta el punto de que parece unánime la preferencia por recuperar el formato de competición que contempla los duelos a ida y vuelta.

En ese sentido, la RFEF se mostró abierta a escuchar a los clubes, pese a que el año pasado firmó un acuerdo con el gobierno autonómico gallego que suponía la celebración durante tres temporadas (quedarían dos) del play off de ascenso en sus campos. Esa entente podría ahora quedar en agua de borrajas si los clubes así lo plantean y existe voluntad por todas las partes, según la propia RFEF dejó entrever en su circular.

Entre ese mayoritario grupo de equipos que abogan por recuperar las eliminatorias a ida y vuelta se encuentra el Córdoba CF, que es consciente de lo que supondría el poder contar con la baza de buscar el salto de categoría en eliminatorias a doble partido que implicarían el paso por un Arcángel lleno hasta la bandera. Tras el posicionamiento de los clubes, en unos días la pelota pasará al tejado de la RFEF, que antes del final de junio deberá establecer las bases de una competición atractiva pero todavía por pulir de cara a su segundo año de vida.