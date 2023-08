El Córdoba CF, sin ataduras para completar su plan en el mercado de fichajes

El Córdoba CF entra en el tramo final del mercado de fichajes con deberes aún por hacer pero con las ideas claras y las manos libres para poder llevar a cabo su plan sin excesivos condicionantes. El club sigue manteniendo la idea de contar con una plantilla corta de 20 o 21 futbolistas y, atendiendo a la confección actual del grupo, ya no hay limitaciones en lo que al número de licencias de cada tipo se refiere para culminar el trabajo en el mercado intentando captar a los jugadores deseados, sin tener que mirar la edad de esas últimas incorporaciones.

Actualmente, el Córdoba cuenta con 18 hombres en su primer equipo, de los que cuatro son sub 23 y 14 mayores de esos 23 años. La idea de los técnicos sigue pasando por reforzar principalmente la zona de ataque, tanto en banda como en la punta de lanza, con dos hombres más que aporten más variedad de perfiles a los recursos con los que ya cuenta Iván Ania. Una vez cumplida esa parte, es más que probable que termine llegando una incorporación más para apuntalar la defensa, en la que un lateral derecho o incluso un central que también pueda actuar en banda sería el objetivo.

La reglamentación de la Real Federación Española de Fútbol establece que en Primera Federación los equipos pueden tener un máximo de 23 jugadores en plantilla, con un máximo de 17 jugadores mayores de 23 años. Para completar el resto habría que recurrir a los jóvenes de 23 o menos años, que para este curso son todos aquellos nacidos desde el 2001 en adelante. A esa norma se le puede aplicar una excepción, que ya usó el Córdoba CF el año pasado, y es la de contar con tres porteros, lo que permite estirar la nómina de jugadores hasta los 24 y contar con un máximo de 18 mayores de 23 años.

Este año, los planes del conjunto blanquiverde son muy distintos y, salvo giro totalmente inesperado de guion, no se alcanzarán ni siquiera esas 23 fichas. Es por ello que el Córdoba, ya con 14 jugadores mayores de 23 años y cuatro sub 23 en su plantilla, tiene ahora margen de maniobra suficiente para completar su plan en este mercado veraniego sin tener que hacer encaje de bolillos entre futbolistas más jóvenes y más veteranos.

De las declaraciones públicas de los responsables deportivos se entiende que al equipo de Iván Ania le restan por sumar esas tres piezas que eleven el número de opciones disponibles hasta los 21 jugadores. A partir de ahí, quedaría hueco en la plantilla para adoptar una posición de observación del mercado de fichajes, por si en los últimos días surgiera alguna oportunidad irrenunciable que otorgue un salto de calidad a la plantilla.

Es por eso que el Córdoba CF puede ahora mirar al mercado sin tener que pensar en qué ficha ocupará cada jugador. Los tres fichajes que acabarán llegando pueden ser mayores de 23 años en su totalidad, todos ellos sub 23 o una mezcla entre los dos tipos de licencias. Por ese motivo, la premisa que se maneja ahora en el club es la de acceder a los mejores jugadores que estén al alcance del CCF, tanto por pretensiones deportivas como económicas, sin importar si son más o menos jóvenes.

Dos nombres en la palestra

El ejemplo perfecto está en los dos nombres que están sonando con fuerza para vestir la blanquiverde en las próximas semanas: Isaac Romero y Álvaro Leiva. El primero de ellos deja de ser sub 23 esta temporada y, de llegar al CCF, ocuparía una ficha sénior. El segundo, por su parte, no ha cumplido todavía los 19 años y si interesa al club no es por su condición de sub 23, sino por su innegable talento y por la fe que Iván Ania tiene en sus posibilidades de ser un jugador desequilibrante.

Con la mayoría de equipos apurando el mercado para completar sus plantillas, y muchos de ellos condicionados ya por la falta de fichas sénior que ocupar, el Córdoba cuenta con esa pequeña ventaja respecto a sus rivales de tener las manos libres para afrontar las últimas semanas de la ventana de transferencias. Ahora, claro está, se trata de acertar con los perfiles escogidos para que el equipo quede rematado de manera satisfactoria.