El Córdoba CF aprieta por Isaac Romero a expensas de la decisión del Sevilla FC

El Córdoba CF vive días intensos en la confección de su plantilla. Con el mercado estival de fichajes entrando en su tramo final, el conjunto blanquiverde tiene todavía varias operaciones que acometer y gran parte de las miradas de la comisión deportiva se centran en la vanguardia del equipo que dirige Iván Ania. El ataque sumará pronto un efectivo más con la llegada de Alberto Toril, solo pendiente de los últimos trámites para su desvinculación del Piast Gliwice. Pero a él deben sucederle más efectivos para la punta de lanza y uno de los objetivos prioritarios del club cordobesista es Isaac Romero.

El delantero natural de Lebrija hace semanas que está entre ceja y ceja de los técnicos como uno de los nombres más apetecibles para dar un salto de calidad al ataque. Una idea reforzada por las sobresalientes actuaciones que el futbolista cuajó ante el Córdoba CF en los amistosos ante el Sevilla FC y su filial, en los que curiosamente el lebrijano se lució con sendos goles. Su buen verano, unido a la importancia que ya tuvo en Segunda RFEF el curso pasado, han llevado también al jugador y su entorno a determinar que dicha categoría se le ha quedado ya pequeña.

La contratación de Isaac Romero es prioritaria para el Córdoba por varios motivos, pero uno de los principales es la versatilidad de un futbolista que ha crecido siendo un extremo izquierdo claro, pero que cada vez más está actuando y consolidándose como delantero. Esa progresión otorga al joven atacante una polivalencia que se valora y mucho en El Arcángel, más si cabe en una temporada en la que el plan de los técnicos pasa por confeccionar una plantilla corta, para lo que se antoja fundamental contar con jugadores que puedan actuar en más de una posición. También atrae de Isaac su condición de futbolista zurdo, perfil que no abunda en la plantilla del Córdoba, ni en los extremos ni en las demás posiciones del ataque.

Por eso, según ha podido saber el Día, el conjunto cordobesista insiste y aprieta desde hace días para intentar cerrar la operación. Un fichaje que se plantea en forma de cesión y que, según ha podido conocer este periódico, presenta varias dificultades en este momento. La primera y principal es la negativa del Sevilla FC, por el momento, a permitir la salida de un jugador al que le restan dos años de contrato en Nervión. La entidad hispalense ha arrancado la liga en Primera División sin culminar su plantilla y anda pendiente de la composición final de su delantera, así como de otras posiciones. Durante la pretemporada, Mendilibar ha tenido a sus órdenes a Isaac Romero, un jugador que le gusta y del que no quiere desprenderse aún. No al menos hasta tener más variantes en ataque.

Además, el Sevilla Atlético anda en una situación similar, con una plantilla todavía por rematar. Perder a Isaac Romero sin un plan definido para su sustitución también sería un problema para un equipo que intentará pelear por el ascenso a Primera Federación en una exigente Segunda RFEF que ya se le atragantó el curso pasado.

Es por eso que, pese a la insistencia del Córdoba CF en las conversaciones con el Sevilla FC y el entorno del jugador, la operación se encuentra ahora mismo a expensas de que el club hispalense defina sus planteles y decida en qué situación queda Isaac Romero dentro de ellos.

Es muy importante tener en cuenta un factor que lo condiciona todo. Y es que Isaac Romero, nacido en el año 2000, no es ya un futbolista sub 23 para la temporada 2023-2024. Ese aspecto explica la ausencia del lebrijano en la primera convocatoria liguera del primer equipo sevillista, en la que sí figuraban otros jóvenes del Sevilla Atlético. Y es que si Mendilibar tira de él, el jugador ya no podría alternar con el filial durante el presente curso, lo que complicaría mucho su situación y lo llevaría a tener que buscarse una oportunidad en el primer equipo, donde la competencia se presume feroz.

Un futbolista cotizado

Consciente de que en la élite podría tenerlo complicado para disfrutar de minutos y con el filial hispalense anclado en Segunda RFEF, jugar un año a préstamo en una categoría superior es un escenario que el futbolista y su entorno valoran. Con todo, y aunque con el paso de los días el Sevilla FC abra la posibilidad de salir cedido a Isaac Romero, el Córdoba CF tendría también que lidiar con la competencia de los demás clubes que han preguntado por su situación.

Los blanquiverdes se encuentran bien situados para hacerse con el futbolista en ese escenario que se puede dar conforme se acerque el final del mercado, pero son varios los equipos de Primera Federación que se han interesado por el futuro del atacante lebrijano e incluso algún club de Segunda también mostró cierto interés por su situación.

Pese a que el fichaje resulta complejo por los motivos anteriormente expuestos, en el Córdoba CF mantienen su insistencia y aprietan por hacerse con ese préstamo de Isaac Romero, un futbolista que multiplicaría las opciones de Iván Ania en una parcela atacante todavía necesitada de recursos solventes. De la decisión final del Sevilla FC y la voluntad del jugador dependerá, en gran medida, el éxito de la operación.