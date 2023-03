El Córdoba CF afronta su primera gran final ante el Racing Ferrol

El Córdoba CF sigue con las alarmas encendidas y está obligado a ganar cuanto antes. El problema es que, pese a que su próximo partido es en El Arcángel, quien lo visita es un Racing Ferrol (19:00) que es uno de los principales rivales directos de los blanquiverdes y que, para colmo, se encuentra en uno de los mejores estados de forma de la temporada. Dos dinámicas muy distintas que no favorecen a un CCF que llega peor al partido, pero al que no le vale otro resultado que no sea el de la victoria.

Por supuesto que no será un encuentro sencillo para un Córdoba CF muy necesitado de puntos y que deberá convencer al cordobesismo en uno de los choques más importantes del curso. Y es que, la mala dinámica blanquiverde ha obligado al cuadro de Germán Crespo a toparse con el tramo final de liga inmerso en un mar de dudas. A falta de diez jornadas para que concluya la competición en el Grupo I de la Primera Federación, son sextos con 47 puntos.

Tan solo se encuentran a dos puntos del mínimo objetivo del club de entrar en el play off de ascenso, pues la quinta posición es del Celta B con 49. El problema reside más allá que en la mera clasificación y los números, pues los de Germán Crespo llevan tres empates seguidos, el último ante el Algeciras (1-1) y dejando dudas en su juego, ya que los blanquiverdes no son capaces de demostrar que son un equipo con capacidad suficiente como para subir de categoría, una imagen que, por el contrario, sí demostraron a comienzos de temporada.

Esos tres puntos de nueve disputados obligan al Córdoba CF a jugársela en un todo o nada ante un Racing Ferrol que está imparable. Los gallegos acumulan diez partidos seguidos sin perder desde que empezaron 2023 con una derrota por la mínima en casa del Celta B. Desde ese día, los de Cristóbal Parralo se han convertido en el rival a batir de la categoría, ya que han sumado seis victorias y cuatro empates en sus últimos diez encuentros, tres de esos triunfos de manera consecutiva, el último con goleada al Rayo Majadahonda (4-1).

La magnífica racha del Racing Ferrol tiene al equipo como segundo clasificado con 52 puntos, a cuatro del líder, el Alcorcón (56). De ahí que los gallegos visiten El Arcángel con la intención de hacer sangre a un rival directo como son los blanquiverdes, quienes, de perder, se meterían en serios problemas. A los de Germán Crespo ni siquiera les valdría que se repitiese el resultado del partido de la jornada nueve en el que ambos se vieron las caras en A Malata y empataron a uno con goles de Antonio Casas en el 2' y Joselu en el 69'.

Este choque de dinámicas hace de este encuentro entre rivales directos por el ascenso una auténtica final para los blanquiverdes. Sobre todo porque deben convencer con buenas sensaciones a un cordobesismo que en los seis últimos partidos disputados en El Arcángel ha presenciado cuatro derrotas, un empate y tan solo una victoria local. Pese a que los resultados más recientes no acompañan, el Córdoba sigue siendo el quinto mejor equipo jugando en casa del Grupo I con 25 puntos en 14 jornadas.

Al feudo cordobés llegará un Racing Ferrol que mantiene buenos números jugando a domicilio: seis triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. De hecho, es el cuarto mejor equipo a domicilio del Grupo I. Los números no mienten y prometen un encuentro muy igualado en el que puede pasar cualquier cosa. Eso sí, las dinámicas tan dispares reflejan una superioridad de los gallegos ante la que el Córdoba CF debe actuar dando su mejor imagen si no quiere alargar más su crisis y alejarse de las opciones de ascender.

Un once continuista

El partido puede ser uno de los más importantes del curso para el Córdoba y para un Germán Crespo que no consigue recuperar la clave del éxito. Pese a que el granadino no da con la tecla, en este último tramo de liga ha dejado de ser ese entrenador defensor de las rotaciones para apostar por una alineación continuista. Eso sí, siempre hay matices, pues en defensa ya partió Alberto Jiménez como titular en Algeciras y todo apunta a que podría volver al once junto a Gudelj como pareja de centrales si no apuesta por el regreso del habitual Jorge Moreno.

Otro cambio obligado será el de la banda izquierda, habitualmente ocupada por Simo, pero el hispano-marroquí cumple sanción y su sustituto natural, Marco Camus, sufre una lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda y será baja. Siguiendo el esquema característico de Germán Crespo, sería Carracedo quien ocupe esa banda y Canario podría partir de titular en la derecha. Otra de las posibles novedades sería la aparición por primera vez en el once de Armando Shashoua tras su buena actuación en Algeciras en lugar de un Javi Flores venido a menos tras su lesión a comienzos de año.