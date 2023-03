Armando Shashoua: "Solo necesitamos ganar dos partidos seguidos para volver a creer"

Armando Shashoua (Londres, 2000) es uno de los hombres del momento en el Córdoba CF. El centrocampista inglés regresó a los planes de Germán Crespo en Algeciras tras cuatro jornadas de ostracismo y demostró en solo media hora de juego que puede aportar al equipo justo esa clarividencia que hace tiempo que no tiene cuando se hace con el balón. Esperanzado en que a partir de ahora su protagonismo vaya en aumento, el inglés atiende a el Día en una semana especial, porque tiene claro que el partido ante el Racing Ferrol es una suerte de final. "Necesitamos ganar ya sí o sí", asume.

-Quedan diez jornadas, es el momento de pelear por los objetivos. ¿Cómo ve al equipo?

-Estamos en una situación complicada, está claro y todo el mundo lo sabe. Es verdad que todo el mundo dice que hace un par de partidos que ya necesitamos ganar sí o sí, pero creo que no hay mucho más que decir en ese sentido. Este sábado necesitamos ganar. Si queremos jugar la promoción, estar arriba, tenemos que ganar. Ganar dos partidos ahora mismo te daría confianza e incluso puedes pelear por acabar líder. Pero claro, necesitamos ganar ya sí o sí.

-Llega a El Arcángel uno de los equipos más en forma del momento.

-También hubo un tiempo en el que el Córdoba CF era el equipo más en forma. Eso puede cambiar en un partido. Solo hace falta un partido para cambiar esa racha. Es cierto que ellos vienen bien a jugar contra nosotros, pero nosotros tenemos muchas ganas de ganar. Y es lo que te digo, ganar ese partido haría que todo cambiase.

-En su opinión, dado el momento del equipo, ¿es un problema enfrentarse a un rival directo?

-Para mí, como jugador, no cambia tanto si es un rival u otro. Por ejemplo, el día del Real Madrid Castilla, todo el mundo estuvo aportando, la afición, el equipo. Creo que ese día hicimos un buen partido, con un par de cosas mal que nos llevaron a perder, pero fue un partido que podíamos haber ganado y era un rival cercano a nosotros. Creo que es una situación similar la que se puede dar ahora.

"Tenemos que tener más tranquilidad, especialmente en el último tercio del campo"

-Le veo convencido de que el Córdoba CF aún está a tiempo de reaccionar.

-Claro que sí. Si consigues llegar al play off, la forma en que has llegado es secundaria. Una vez ahí, cualquier cosa puede pasar. Pero si ganamos un partido a un equipo como el Racing Ferrol y además conseguimos enlazar otro... solo necesitamos ganar dos partidos seguidos para volver a creer en que podemos aspirar a todo.

-En Algeciras se escapó una buena oportunidad.

-Creo que el partido del domingo fue para sumar los tres puntos. Hicimos un juego con cabeza. Es verdad que no es igual a lo que yo había visto jugar al Córdoba CF antes, pero lo hicimos con cabeza y nos pusimos 0-1 arriba. Creo que lo que pasa es algo de necesidad. Cuando estás en una situación mala, quieres ganar como sea y eso igual te da un poco de menos tranquilidad. Puedes perder la concentración en algunas situaciones y es algo que no te va bien, tener esa urgencia por ganar no es bueno. Creo que tenemos que tener más tranquilidad, especialmente en el último tercio del campo, buscar esa calma, un pase extra, poner un centro bueno y tener confianza en nosotros.

-Por fin le vimos de vuelta en el césped y con buenos minutos. ¿Cómo lo vivió?

-Sí, he tenido un año que no he jugado lo que cualquier jugador quiere. También he tenido algunas lesiones. Yo estoy aquí para ayudar al equipo, sean 85 minutos o cinco. Voy a dar todo lo que pueda siempre y ojalá pueda demostrar que soy capaz de ayudar.

-Pero imagino que usted vino en enero con la idea de tener más protagonismo.

-Venía con la idea de jugar un poco más, es cierto, pero en el fútbol nunca puedes dar nada por seguro. Eso es algo que un futbolista tiene que saber. Tienes que estar listo para cuando te llega tu oportunidad.

-En esos momentos de verse en el banquillo, supongo que es importante mantener la calma y tener una mentalidad fuerte para que la confianza no se venga abajo.

-Sí, es cierto, aunque creo que a mí eso no me afecta tanto. Yo ya he vivido situaciones en las que he estado algún tiempo sin jugar y al final he podido demostrar que sí debía hacerlo. No tengo problema en seguir sintiendo confianza en mí, es más el ritmo de competición, que eso sí te lo da el jugar más.

"El míster me dijo que soy un futbolista que le gusta, pero que tal y como van las cosas es un poco más complicado la entrada de los fichajes"

-Germán Crespo reconoció que había hablado con usted. ¿Qué le comentó?

-Solo fue un mensaje de tranquilidad y de que siguiera entrenando como lo estaba haciendo, porque si seguía haciendo las cosas así iba a tener mi oportunidad. Y cuando eso me llegara, tenía que estar preparado. El míster me dijo que soy un futbolista con un estilo que le gusta, pero que tal y como van las cosas es un poco más complicado la entrada de los fichajes.

-Antes de fichar por el Córdoba CF, por su estilo de juego, ¿estaba confiado en encajar bien?

-Yo pensaba que este fútbol me iba a venir muy bien, porque he tenido un par de años sin jugar fútbol total. En el principio de esta temporada sí, con Baraja, y eso me ayudó a crecer. Pero no he tenido mucho de eso con los entrenadores que me han tocado después y aquí, cuando vi cómo jugaba el Córdoba, pensé que me podría ir bien. Y sigo creyéndolo, todavía queda temporada. Hay tiempo.

-Aunque la última palabra la tendrá Germán Crespo, ahora que ha demostrado lo que puede aportar, supongo que sí esperará tener más protagonismo.

-Claro, es una decisión sobre la que yo no puedo decir nada, pero espero que sí. Creo que puedo demostrar aún más y jugar mejor cada partido. Cuando coja ritmo, estoy seguro de que cada partido voy a ir a mejor.

-¿Le costó mucho integrarse? Llegar a mitad de temporada siempre es más complicado.

-Me ha ido muy bien aquí. He tenido mucha suerte, la verdad. Simo y Dragi [Gudelj] me han ayudado mucho a integrarme. Ya conocía Canario. Y Alberto fue compañero de mi hermano en Tenerife, así que en ese sentido me ha ido muy bien, ha sido muy fácil.

-¿Qué le transmite el Córdoba como club ahora que lo conoce desde dentro?

-Es un poco complicado cuando no estás ganando, porque es un club que quiere ganar y lo ha hecho en temporadas anteriores. Pero por lo que yo he conocido, la afición es increíble, la ciudad está muy bien. A mí me encanta Córdoba, de verdad. Este estadio es de locos, te da la sensación de ser futbolista profesional de verdad.

-Supongo que tiene muchas ganas de vivir esa parte buena, la que traen consigo las victorias.

-Es una ciudad y un estadio que, cuando juegas aquí, la sensación es que debes de ganar. Todo lo que no sea ganar no sirve y espero poder vivir eso, la parte buena.