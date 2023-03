Javier González Calvo: "Germán tiene crédito, pero esto es fútbol"

Javier González Calvo ha aprovechado la presentación de la camiseta especial homenaje a la afición para analizar la actual situación que atraviesa el primer equipo cordobesista, que está sexto y a dos puntos de la zona del play off tras encadenar tres empates consecutivos ante rivales de la zona de descenso. La visita del Racing Ferrol se antoja clave para el devenir de un campeonato que ha ido complicando en este 2023, en el que solo ha logrado el cuadro blanquiverde dos triunfos.

El presidente del Córdoba CF también reconoció que "Germán Crespo sigue teniendo el mismo crédito. Le renovado por el trabajo realizado hace apenas cuatro o cinco meses, pero esto es fútbol y todo depende de los resultados y de la manera que se den esos resultados". "Seguimos confiando nuestra dirección deportiva y yo mismo en él porque se ha merecido llegar al momento en el que ha estado, pero tiene que revertir la situación junto a los jugadores", puntualizó González Calvo.

"El fútbol es de los jugadores y son ellos los que tienen que resolver ciertos partidos y tienen que saber controlarlos porque para ello también vienen al Córdoba CF", indicó el consejero delegado cordobesista. "Son jugadores con experiencia importante y que de ellos también depende. No echemos la culpa a nuestro entrenador o a otras personas, nuestros jugadores también tienen que sacarnos de esto", aseveró Javier González Calvo sobre la actual situación que atraviesa el equipo.

Sobre la cita de este sábado ante el Racing Ferrol, el presidente destacó que necesitan ya una victoria: "Es una racha bastante larga de no tener resultados positivos. Aunque en los últimos partidos se ha cambiado algo la dinámica, pero sin conseguir los objetivos, creo que en este caso lo más importante y primordial es ganar un partido y creo que viene el rival mejor posible porque es el que en mejor estado está en este momento y puede decirnos cómo está nuestro equipo".

"El Racing Ferrol es un gran equipo y ya lo vimos allí cuando estuvimos en su campo. Es un equipo que pasó en su momento una racha parecida a la nuestra y salió del play off", destacó González Calvo sobre un cuadro gallego que tuvo "una racha de empates y derrotas, pero ha vuelto a recuperar la forma y ahí lo tenemos". "Creo que este partido, más de lo que lo fue el Celta y el Castilla, va a decir dónde tenemos el equipo y si el equipo necesita algo más", apuntó.

También puntualizó que "hay que ver cómo se producen las derrotas cuando valoras un equipo", ya que no solo se hace "por el resultado si no por la manera de conseguir ese resultado". "Hay que sacarlo adelante y vamos a ver cómo se producen los resultados. Mandando un mensaje positivo, creo que vamos a ganar el partido y creo que todos tenemos que pensar en positivo. Este club, que es muy grande, tiene que empezar a cambiar estas cosas y debe lanzar mensajes positivos y no tan negativos", reconoció González Calvo.

"Tengo confianza y el equipo está mentalizado", comentó el CEO del Córdoba CF, que añadió que "en los últimos partidos se ha visto algo diferente y el equipo está concienciado de sacar el partido adelante". "Veo al equipo tranquilo y unido, a pesar de lo que se dice fuera. No hay problema interno. El problema es que el nivel de juego lo hemos bajado excesivamente a lo que teníamos", indicó González Calvo. Ahora el equipo tiene "perdida de confianza y pasa en todas las profesiones. Es el miedo a perder y cuando te entran esos miedos, siempre pierdes y nunca ganas. Hemos empezado a ver algo y a ver si lo podemos refrendar ante el Ferrol".

"Creo que sensaciones dentro de casa la hemos tenido, fuera es otra cosa porque los rivales de abajo se juegan la vida y te aprietan mucho. Jugar fuera no es fácil. En casa se ha visto otra cosa y en eso pienso para tener el sábado un resultado positivo", señaló el presidente del Córdoba CF, que fue claro al indicar que "en cuanto a sensaciones nos dio el equipo unas muy buenas, pero ahora han sido regulares. Ahora es ganar, ganar y volver a ganar. Da igual si es 1-0 en el último minuto y de penalti. Creo que hay que ganar como sea".

El estadio, un proyecto "bonito y de ciudad"

Javier González Calvo también se refirió al proyecto del estadio de El Arcángel: "La verdad es que me alegra las palabras que ha dicho el alcalde, que fue la primera persona al que se le presentó y ya lo han conocido otras personas de la ciudad". "Vamos a presentar un proyecto en el que vamos a cambiar lo que la gente espera. Esto no es terminar un estadio, si no que va a rehabilitar una zona totalmente, una zona en la que va la feria y en la que se mejorará lo que rodea a esta feria", apuntó.

También indicó que "cuando esté acabado estaremos orgullosos y el cordobés presumirá de esa zona que durante tantos años ha renegado de ella, salvo cuando viene a ver los partidos". "Va a ser un proyecto bonito y de ciudad ligado ya no solo a hoteles y centros comerciales", comentó el presidente del Córdoba CF.

"Será novedoso los usos que tendrá el estadio y sobre todo la parte de atrás, que queremos que sea una zona de vida diaria en la que la gente quiera ir allí no solo a ver partidos de fútbol, a estar con sus familias y a trabajar porque se crearán muchos puestos de trabajo", explicó González Calvo. "Estamos trabajando con el Ayuntamiento para que lo que se presente sea algo definitivo y no haya que retocar ni retirar pliegos", expuso el consejero delegado, que reiteró que gustará "mucho a la ciudad de Córdoba".

Sobre los plazos posibles, Javier González Calvo comentó que son "temas muy técnicos, tanto jurídicos como arquitectónicos, pues lo que tarden los técnicos". "Queremos sacarlo cuanto antes. Cuanto antes lo tengamos, antes sacaremos rendimiento a un estadio que ahora mismo tiene un coste importante por la antigüedad de muchas de las instalaciones que ahora tiene", comentó el presidente cordobesista.