Germán Crespo: "Si no salen los resultados, todas las flechas van al entrenador"

El Córdoba CF vela armas ya para la importante cita de este sábado ante el Racing Ferrol, segundo clasificado del Grupo I de Primera RFEF. Los blanquiverdes, sextos y a dos puntos de la zona de play off, tienen una cita de altura y "si se quedan los tres puntos aquí y consigues la victoria, pues puede ser un punto de partida para mirar hacia arriba", como calificó este viernes Germán Crespo en sala de prensa.

Tras enlazar tres empates consecutivos y salir de la zona de privilegio, Germán Crespo indicó que "si al final consigues ganarle a un rival directo que viene en dinámica positiva, el valor va a ser doble". "Es la mejor manera de salir al campo a por la victoria y es motivante que te venga un rival como el Racing", expuso el técnico granadino sobre la cita ante los gallegos.

También apuntó que lo que van buscando es que se vea "al Córdoba reconocible de hace varias semanas y de algunos minutos durante los tres últimos partidos en casa". "Creo que ha habido momentos muy buenos y les hemos dicho al grupo que haya más regularidad en el máximo de minutos", indicó el técnico nazarí. Además, comentó que lo que les ha penalizado "en los partidos de casa ha sido el balón parado", como sucedió "ante el Castila y el Ceuta". "Fuera estamos defendiendo bien esas acciones y hemos hecho mucho hincapié en que mantengamos la intensidad y concentración que estamos haciendo fuera", apuntó.

Por otro lado, Germán Crespo reconoció que a lo largo de la semana "el equipo trabaja bien y llega a los partidos sin perder la intensidad. Lo que vamos buscando es esa verticalidad y lo que nos ha ido bien hasta ahora. Luego pasan los minutos y hay momentos buenos y malos, pero si puede ser 70, mejor que 60 o 60 mejor que 40 minutos".

"En cuanto a lo personal es un partido más, pero he visto esta semana al equipo trabajar con ganas de que llegue el partido de mañana y eso me transmite tranquilidad", expresó Germán Crespo. "Aunque es un partido importante, mi pensamiento es que mañana a las 9 de la noche vamos a estar metidos en play off y luego hay que esperar el resto de resultados", señaló sobre sus sensaciones de cara al envite con el Racing.

Sobre una posible salida del club si no se gana al Racing, Germán Crespo apuntó que "esto es fútbol, ya lo dijo Javier, y los resultados son los que mandan". "Dependiendo del resultado que haya, el club tomará una decisión, pero afronto el partido como uno más y con las ganas de conseguir tres puntos", reconoció el preparador granadino.

También señaló que para ganar al cuadro gallego deben intentar hacerse "dueños de la posición". Enfrente estará "un rival que quiere mandar en los partidos". "Hemos trabajado mucho en las transiciones porque ellos tienen gente rápida por banda y se sienten fuertes con ventaja en el marcador", comentó. Además, reiteró que deben "intentar dominar, ser verticales, atrevidos y tapar su fuerte que son las transiciones".

Preguntado por si se estaba siendo injusto con su persona, Germán Crespo dijo que "no, pero esto es fútbol y es lo que hay". "Cuando los resultados salen bien, hay buena plantilla. Esta semana he estado en Madrid recogiendo un premio y lo que se comentaba es eso, que si no salen los resultados, todas las flechas van al entrenador", señaló el técnico nazarí.

Lo que sí dejó claro es que le preocupan "ciertos comentarios que van a lo personal y no a lo deportivo". Por ello, decidió que "a 48 horas del partido" quiere estar "centrado en el partido". "Ahora aparto un poco eso y los sigo leyendo, pero no quiero comentarios o insultos hacia mi persona, que eso si me afecta", zanjó el preparador granadino.