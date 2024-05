El Córdoba CF activa el 'modo play off': "Es el momento de hablar del ascenso"

Ya se habla abiertamente del ascenso. El Córdoba CF ha activado esta semana el modo play off y el objetivo que el club se marcó a principios de la temporada ya no es un tabú. Ahora es el propio CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, el que se atreve a hablar de un reto que considera "de todos" pues "todos nos vamos a beneficiar si se consigue".

Aprovechando el acto en el Ayuntamiento de Córdoba en el que, junto al alcalde, el máximo responsable de la gestión del CCF colgó una bandera blanquiverde en la fachada del edificio consistorial, Monterrubio dejó claro que el club trabaja en estos días volcado para que todo salga bien y se pueda dar un primer paso hacia el ascenso. "Estamos en un momento importante, llevamos meses trabajando para estar aquí y ahora llega el momento para pelear y para hablar de ascenso, eso que no queríamos hablar durante toda la temporada. Ahora es el momento de hablar del ascenso y de seguir trabajando para conseguirlo", apuntó el directivo.

¿Es favorito el Córdoba CF en el play off?

Monterrubio cree que el equipo llega bien al momento cumbre de la temporada, pero no olvida la dificultad de las eliminatorias: "Esto es un play off y las teorías sirven de poco. Los partidos de play off se deciden por detalles. Llegamos bien, preparados y con mucha confianza, pero seguro que nuestro rival piensa lo mismo. Vamos a competirlo. Tenemos la vuelta en casa y creo que eso con nuestra gente es un punto importante".

Tanta importancia otorga a ese factor localía para el partido de vuelta que Monterrubio cree que, más allá de si se agotan antes o después las entradas, "El Arcángel tiene que estar lleno el día 9". "Hemos preparado una Fan Zone que ayudará a generar ese ambiente. Ya estamos viviendo ese ambiente de play off y quedan cuatro días para el partido de ida. Es importante que los cordobeses lo vivan, porque esto es un ascenso de todos, ya que todos nos vamos a beneficiar si se consigue", añadió.

El CEO del club también se mostró optimista respecto a la venta de las 680 entradas para estar con el equipo en El Toralín este domingo, pese a las dificultades que plantea desplazarse hasta Ponferrada. "Yo creo que sí, que vamos a vender todas las entradas para Ponferrada. Es un viaje complicado, la gente tiene otros quehaceres, el regreso será tardísimo y la mayoría tendrá trabajo el lunes, pero creo que sí, que las venderemos". "Tendremos un gran apoyo allí y aquí. Vista Alegre será una fiesta", apostilló en referencia a esa pantalla gigante que se instalará en el pabellón.

El precio de las entradas para el Córdoba CF - Ponferradina

Monterrubio se refirió además a la decisión tomada por el club de cobrar un suplemento a sus abonados para las entradas del partido de vuelta ante la Ponferradina. "Hemos sido coherentes desde el inicio de la temporada. Teníamos unos precios de abonos muy bajos, dijimos que el play off estaba fuera y queríamos marcar un precio simbólico", comentó el CEO, que aclaró también que necesitarán "liberar los asientos, porque el día del Málaga faltaban 2.000 asientos por completar. Entendemos que si se paga algo es porque la gente va a venir. No estamos pensando en euros, estamos pensando en tener un gran ambiente y para eso estamos trabajando, para un ambiente especial".