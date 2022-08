El Córdoba CF cumple el trámite y vence con solvencia al Xerez DFC (0-2)

El Córdoba CF está completando a la perfección su trabajo en esta pretemporada. Ante el Xerez DFC en Chapín y en el que era su séptimo test veraniego, los blanquiverdes dominaron y mostraron mucha solvencia para llevarse el encuentro de manera cómoda. Y eso que el meta local, Quesada, se encargó de meter el miedo en el cuerpo a los cordobesistas con varias paradas salvadoras, pero los de Germán Crespo supieron tirar de sus mejores armas para solucionar la que ya es la quinta victoria en los siete amistosos disputados hasta la fecha y a solo dos semanas del comienzo liguero.

Fiel a su estilo, el técnico granadino planteó el encuentro como viene siendo habitual, aunque con un esquema inicial distinto, ya que puso a dos delanteros centro como son Willy Ledesma y Sergio Benito juntos en ataque. El resto de la formación se mantuvo a lo que acostumbra en la idea de juego del entrenador cordobesista, ya que la portería la ocupó Carlos Marín y la zaga la formaron José Ruiz en el lateral derecho, Calderón en el izquierdo y José Cruz y José Alonso como pareja de centrales. En el centro del campo estuvieron Javi Flores y Álex Bernal, mientras que las bandas las ocuparon Kike Márquez por derecha y Simo en la izquierda.

El Córdoba CF salió con decisión a Chapín y con ganas de seguir mejorando las buenas sensaciones de esta pretemporada. La primera ocasión peligrosa, de hecho, la protagonizó un Álex Bernal que recibió de Willy Ledesma desde la izquierda y, solo frente a la meta xerecista, perdió la partida ante Quesada, que le sacó una mano providencial para evitar el primer tanto del choque. Poco más tarde la volvió a tener el cuadro blanquiverde, otra vez por medio del delantero extremeño, que desde la derecha regateó a Rasines y se sacó un derechazo al palo corto que rechazó el meta local.

Los blanquiverdes dominaban ante un Xerez DFC que se defendía en bloque medio sin generar apenas peligro y dejando al CCF circular el esférico a su antojo. Los de Germán Crespo buscaban con ahínco el juego desde las bandas, mientras que los de José Herrera intentaron dar un paso hacia delante en el duelo una vez superados los primeros 20 minutos de juego con varias llegadas que crearon incertidumbre en la zaga visitante.

No tardaron los de Germán Crespo en hacerse de nuevo con el control del partido. Los envíos largos del Xerez DFC no llegaban a ningún lado, pero al Córdoba, pese a encontrarse cómodo y combinando bien, le faltaba un plus anímico para abrir la lata. Y eso que un pase filtrado de Simo hacia el perfecto desmarque de Sergio Benito dejó solo al delantero ante un Quesada que, de nuevo, salvó a los suyos con una determinante parada. Un minuto después, el cabezazo de Sergio Benito al centro lateral de Kike Márquez lo volvió a detener el meta local a las mil maravillas. El portero estaba siendo un quebradero de cabeza para el Córdoba.

Tras la primera media hora de juego, el monopolio del Córdoba CF continuó en este partido del que los del técnico granadino fueron dueños y señores durante los 90 minutos. Willy Ledesma lo intentó desde lejos y se volvió a topar con un Quesada que estaba siendo el mejor jugador del duelo. Tras ello, con una ocasión peligrosa de Sergio Benito que fue anulada por falta en ataque terminó una primera mitad donde solo les faltó el gol a los blanquiverdes.

El primer tanto no tardó en llegar

A la vuelta de vestuarios la emoción aumentó cuando Javi Navas vio la segunda amarilla al noquear a un recién ingresado en el campo Manolillo en un balón dividido. Con uno menos el Xerez DFC, los cordobesistas siguieron a lo suyo, ahora ante un cuadro local más atrasado que se defendía en campo propio. Tuvo que ser la conexión entre Javi Flores y el veloz desmarque sorpresa en ataque de José Ruiz lo que encontrase la vía para empezar a solucionar el partido.

El de Fátima envió desde su campo un pase medido que el lateral derecho definió con una vaselina sobre Quesada que, de hecho, botó en la misma línea de gol y rebotó en el larguero antes de acabar en el fondo de las redes. Por fin llegó el tan ansiado primer tanto. Un gol que intentó igualar al instante Razvan con un disparo lejano. Sin suerte, la tónica del encuentro siguió igual, con el Córdoba dominando y mostrando su potencial ante un cuadro jerezano incapaz de meterle mano al ritmo de juego visitante.

Germán Crespo aprovechó para cambiar a todo el equipo, incluido Manolillo, que había entrado al terreno de juego tras el descanso. Con el arsenal de cambios hecho y ya alcanzado el tramo final del encuentro, los de José Herrera estuvieron cerca de hacer el gol del empate tras una buena jugada en el área blanquiverde que protagonizó Baeza. Su disparo se marchó alto mientras el tiempo se agotaba. Una trifulca terminó sin amonestaciones y con Carracedo dolorido, aunque el golpe no fue a mayores.

Fue Cedric Teguia quien intentó ampliar la ventaja con un disparo desde fuera del área que fue manso a las manos del portero xerecista. Ya el choque no daba para más, pues el Córdoba CF lo tenía todo a buen seguro ante un Xerez DFC con pocos ánimos. Sin embargo, la ambición de los blanquiverdes dio todavía para cerrar el partido con el segundo gol cuando Antonio Casas presionó al meta Antonio Miguel, que le entregó el esférico a Cedric en su propia área. El extremo le cedió el balón al delantero rambleño para que marcase a placer y así los de Germán Crespo firmaran una nueva victoria en esta pretemporada que tan buen sabor de boca les está dejando.