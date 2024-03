El Córdoba CF afronta ante el San Fernando la primera ocasión de asomarse al liderato

Tras hacer la machada en Castellón, toca perseverar en busca del primer puesto. El Córdoba CF vuelve a El Arcángel para empezar la cuenta atrás de esas diez semanas que pueden darle la gloria del ascenso directo a Segunda División o depararle el camino más largo hacia ese objetivo vía play off. A tres puntos del primer puesto, los blanquiverdes tienen claro que quieren el premio gordo y eso pasa por seguir siendo tan fiables como lo vienen siendo desde hace mucho tiempo. En ese contexto, el choque de este sábado ante el San Fernando aparece como la primera oportunidad para asomarse al primer puesto.

Y es que, sí, así es, por alocado que parezca. Aunque sea solo por unas horas, el Córdoba podría saborear lo que es comandar la tabla si se impone al conjunto gaditano, toda vez que el Castellón juega dos horas más tarde que los blanquiverdes, en su caso ante el Real Madrid Castilla en Valdebebas. Un triunfo del equipo entrenado por Iván Ania y una hipotética derrota de los castellonenses serviría para consolidar ese liderato, en la situación más idílica posible que podrá darse en esta jornada. Pero sea de manera temporal o definitiva, asomar la cabeza por el liderato sería la mejor señal para los de Ania, confirmando que una vez a tiro del Castellón no piensan bajar el ritmo impuesto hasta conseguir su espectacular remontada de puntos.

Claro que para alcanzar ese momento primero hay que derrotar a un San Fernando que no llega ni mucho menos en su mejor momento, pero que supone un rival a tener en cuenta por varios factores. El primero de ellos es que los gaditanos ya tumbaron al equipo de Iván Ania en la primera vuelta y además de manera clara, merecida y contundente. De hecho, en el Iberoamericano se produjo la derrota más abultada del curso para el CCF (3-1) y solo por eso el San Fernando ya merece todos los recelos por parte del Córdoba.

Otro argumento para tomarse el partido muy en serio es el momento de confianza en el que llega el equipo entrenado por Alfredo Santaelena, que viene de romper una dinámica muy negativa de ocho partidos sin vencer con su triunfo en el feudo del Atlético Baleares, un rival directo en la pelea por la permanencia. El equipo de la Isla de León ha recuperado la autoestima y ese será un factor a tener muy en cuenta por el Córdoba para evitar llevarse una sorpresa en El Arcángel.

Porque lo cierto es que el equipo entrenado por Alfredo Santaelena tiene argumentos para resultar un peligro real, más allá de que su temporada esté siendo bastante discreta. Con jugadores como Biabiany, Nahuel Arroyo o Dani Aquino, los gaditanos multiplican su peligro si son capaces de no encajar y eso es algo que están mejorando notablemente en las últimas semanas.

En cualquier caso, no es de esperar que el Córdoba CF vaya a tener problemas por exceso de confianza, pues si algo viene demostrando desde hace meses es una capacidad sobresaliente para no desdeñar a ningún rival y para afrontar cada partido como si del último se tratase. Bajo ese guion, los blanquiverdes tienen la obligación de ir a por el triunfo y de imponer no solo su mayor calidad individual y colectiva, también la jerarquía que le da el ser el mejor equipo de la segunda vuelta y, hoy por hoy, un serio aspirante al ascenso directo.

Con esas credenciales, el Córdoba buscará su cuarta victoria consecutiva en El Arcángel para empezar a sellar ese objetivo de hacer un pleno al 15 en lo que a puntos como local se refiere en este tramo final de liga. Sería, sin duda, una buena base para pensar en que el ascenso directo es posible.

Iván Ania, que recupera a Recio tras cumplir su sanción en Castellón, podrá contar en principio con Carlos Marín pese a sus dudas físicas durante la semana, aunque no tendrá a disposición a Carlos García -por un problema de vértigos que no remite- ni a los lesionados Martínez, que podría volver la próxima semana, y Adri Castellano, sin fecha de retorno concreta. Bajas que añaden un punto de dificultad a esa búsqueda de un triunfo que permita al CCF saborear el primer puesto por primera vez en la temporada.