Iván Ania y el posible liderato del Córdoba CF: "Queremos asaltar ese puesto"

El Córdoba CF atraviesa el momento más dulce de la temporada, pero quiere más. El conjunto blanquiverde inicia el tramo final de la liga en disposición de colocarse en el primer puesto y quiere hacerlo cuanto antes, sin desviar eso sí el foco del partido a partido que tan bien le ha funcionado. Así lo dejó claro Iván Ania, que recela del San Fernando porque está convencido de que es un rival que tiene "menos puntos de los que merece" por juego.

"Es una semana en la que captamos la ilusión de la gente, pero tenemos que vivir en la realidad, y esa es que tenemos un partido difícil, contra un rival que tiene menos puntos de los que merece por su juego. Rompió en Baleares una dinámica negativa y seguro que vendrá con confianza. Tiene jugadores de muy buen nivel e importantes en la categoría. Estoy seguro de que nos van a poner las cosas complicadas y nos costará sacar el partido adelante porque el rival tiene jerarquía y nivel", expuso el técnico.

Y es que el asturiano cree que el San Fernando ha hecho méritos para tener una mejor clasificación de la que tiene. "El día del Mérida fue el último partido que les vi en la tele y tenía la sensación de que debía ir ganando, pero al final perdió en el descuento. Por juego debería de tener más puntos de los que tiene. Intentan dominar al rival a través de tener el balón. A Alfredo Santaelena ya lo conozco de otros equipos y no es un entrenador que se cierre, ni mucho menos. Le gusta presionar y tratar bien el balón, es muy buen entrenador", comentó Ania.

Por todo ello, el técnico del Córdoba espera un duelo "distinto a lo que nos hemos encontrado en casa en los partidos del Melilla y el Atlético Baleares". "No sé si nos presionarán alto pero no creo que vengan a encerrarse, porque eso no le gusta a su entrenador. Vendrán a jugar de tú a tú, manejando los momentos del partido, pero será disputado y posiblemente de alternativas. Es un equipo que si le dejas tener el balón tiene jugadores importantes", remarcó Ania. Y como ejemplos de ello citó a varios: "Biabiany en el primer año de la fue posiblemente el mejor de la categoría, Aquino ha vuelto a tener la importancia que ya tuvo, tienen centrales con buena salida de balón... Es un equipo importante y si les dejamos hacer su juego nos pueden complicar".

A Iván Ania se le preguntó por esa primera posibilidad de ser líderes, al menos unas horas, si ganan al San Fernando y el técnico no escondió su ambición: "Sabemos que jugamos los primeros y los que nos estamos jugando una situación similar en la clasificación juegan por detrás. Es importante hacer nuestros deberes y que eso pueda ser para los rivales una presión extra, igual que cuando nosotros jugamos más tarde. Si eso sirve para que nos pongamos líderes, aunque sea por unos minutos, será importante. Somos conscientes de ello, vamos a jugar una liga de diez partidos pero no podemos mirar más allá del siguiente. Pueden cambiar mucho las cosas. No pensábamos que pudieran fallar tanto Castellón e Ibiza pero sucedió. Tenemos esa oportunidad de ser líderes si ganamos, aunque sea temporalmente, pero queremos asaltar esa posición".