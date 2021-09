El Córdoba CF, pendiente de José Cruz y Javi Flores

El Córdoba CF está pendiente de José Cruz y Javi Flores, que andan renqueantes por unas molestias en el sóleo. Ambos jugadores probarán este sábado en la última sesión de trabajo en El Arcángel para ver si pueden entrar o no en la convocatoria, aunque Germán Crespo tiene claro que no va a arriesgar si no están recuperados.

Javi Flores arrastra molestias desde el pasado miércoles, mientras que José Cruz este viernes no entrenó con el grupo. Ante este hecho, Germán Crespo comentó en sala de prensa que están "entre algodones". Además, el preparador nazarí mantiene una jornada más las bajas de Viedma, Meléndez, Samu Delgado y Carlos Marín, que aún no se han podido estrenar en la competición.

Germán Crespo explicó que "Javi tenía una pequeña molestia en el sóleo y ayer jueves se le hizo una resonancia y estamos pendiente del informe definitivo". No obstante, este viernes el jugador cordobés se sentía "mejor, pero queríamos esperar al informe". Eso sí, "si él se siente bien, irá hacia adelante, pero si hay riesgo, no vamos a arriesgar por el campo que es".

A la espera de ver qué pasa con ambos casos están también Julio Iglesias y Visus, que aún no entraron en ninguna convocatoria. Tras repetir la alineación inicial de Chapín ante el Cádiz B en El Arcángel, el preparador nazarí apuntó en sala de prensa que va a intentar "sacar el mejor once para este partido". "Ya comenté que, según el campo y la forma de jugar, adaptaríamos el once a eso".

También destacó Germán Crespo que se están haciendo "las cosas bien y puede haber una continuidad, pero puede que haya algún cambio por la altura del rival". De este modo, a expensas de lo que suceda con José Cruz, la entrada de Bernardo Cruz o Ricardo Visus puede ser una de las variantes defensivas del Córdoba CF en La Isla ante el Coria. La primera decisión se conocerá este sábado cuando se conozca la convocatoria del preparador nazarí. La segunda, el domingo, antes del envite con el equipo extremeño, con el que iguala a puntos en la cima de la tabla junto a Villanovense y Cacereño.