Germán Crespo, técnico del Córdoba CF: "Nuestra calidad se debe imponer al rival"

El Córdoba CF tiene los cinco sentidos puestos en el duelo del domingo ante el Coria. Con una filosofía de juego que no se toca, Germán Crespo tiene claro que "la identidad la tenemos que mantener. Por dimensiones del campo, nos tenemos que adaptar y es lo que vamos buscando". Tras vencer al Xerez DFC y al Cádiz B, el técnico nazarí sabe que este próximo envite será "un partido diferente", donde los jugadores deben "saber leer bien el encuentro".

Con seis puntos y líder del Grupo IV de Segunda RFEF, Germán Crespo comentó que "durante la semana se ha entrenado con alegría por los resultados de estos dos partidos, y eso se transmite y a la hora de trabajar da mucha tranquilidad". Además, añadió que "por las dimensiones del campo no será igual de fácil que si hay espacios, pero habrá momentos que busquemos nuestra filosofía y otros en los que hay que pensar más rápido". "Si se puede jugar a dos toques, mejor que a tres o cuatro. Al final, la calidad de nuestros jugadores se debe imponer al rival", reconoció.

También fue claro al señalar que "este tipo de partido será complicado, pero el equipo en pretemporada también ha competido bien", por lo que van "con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien". Eso sí, el equipo sabe "el rival que vamos a tener". De este modo, reiteró que "la toma de decisiones del jugador debe ser más rápida".

Una de las grandes bazas que tiene el cuadro extremeño son las acciones de estrategia. En este sentido Germán Crespo comentó que vienen "de hacer cuatro goles a balón parado, dos en propia meta pero con centros de un jugador como Sergio Gómez que tiene una zurdita que la pone bastante bien". "No hay que cometer faltas tontas y hay que tener la cabeza fría en las disputas", ya que "si le damos opción a esas faltas laterales, podemos sufrir porque tiene a un buen golpeador y también tienen buenos rematadores porque es un equipo que tiene altura", expuso el preparador granadino. No obstante, apuntó que "en competición, desde que empezó la liga, esas acciones las estamos defendiendo bien".

Otro de los aspectos fundamentales es no encajar primero, como sucedió a los blanquiverdes en el envite en Chapín ante el Xerez DFC. Germán Crespo, en este sentido, explicó que es "importante en todos los partidos que el rival no se ponga por delante, y más en un escenario como el que tenemos" este domingo. "Ellos sacaron los dos partidos porque se pusieron por delante en el marcador, es un equipo que está bien trabajado y por las características del rival hay que darle importancia a la portería a cero", apuntó. Además, reconoció que "si nos ponemos por delante, a ver cómo lo trabajan ellos porque de momento no se les pudo ver".

Con un comienzo soñado, el Córdoba CF tiene ahora el primer test en un terreno de juego de reducidas dimensiones. El preparador granadino comentó que es "el primer partido donde hay que darle importancia al otro fútbol. El equipo va a estar capacitado para hacerlo, tengo plena confianza y creo que el equipo tiene carácter y no se arruga en cualquier campo". De hecho, apuntilló que "el equipo va a rendir en cuanto a pelea y carácter como en otro tipo de partidos".

Por otro lado, Germán Crespo mantiene su dinámica positiva desde que es técnico del primer equipo. Tras el 7 de 9 de la pasada temporada, el granadino suma el 6 de 6 de este comienzo de campaña, un hecho que es "bonito, pero a mí lo que me gustaría es debutar en esta categoría con el ascenso. Ese sería el premio gordo para mí".