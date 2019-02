Chus Herrero, la gran duda de Curro Torres para el choque ante el Granada CF

La presencia o no de Chus Herrero en el once inicial es la gran incógnita que mantiene Curro Torres de cara al choque de esta noche ante el Granada. El entrenador del Córdoba medita si dar entrada al veterano zaguero, toda vez que parece haber dejado atrás el leve esguince de rodilla que se produjo en el duelo ante el Tenerife, o no forzarlo para evitar una posible recaída, teniendo en cuenta que la semana ha sido especialmente corta.

Curro Torres ofrecerá la lista de convocados definitiva para el partido un par de horas antes del choque, pues la plantilla blanquiverde ha quedado concentrada en un hotel de la ciudad, para pasar juntos las horas previas al partido y partir desde allí en autobús hacia El Arcángel.

El técnico blanquiverde descartó en su rueda de prensa previa a Piovaccari. El italiano es el único integrante de la enfermería, y seguirá una semana más en proceso de recuperación de su lesión en un dedo del pie.

Tras la buena imagen ofrecida por el equipo cordobesista ante el Tenerife, la única novedad que se espera en el once inicial es el regreso de Carlos Abad. El arquero canario se perdió la visita al Tenerife, club que posee sus derechos y que lo tiene cedido al Córdoba, por una cláusula que así lo estipulaba en su contrato. Una vez pasado ese partido, lo lógico es que Torres vuelva a apostar por él, a pesar de que Marcos Lavín estuvo a un gran nivel.

En el Granada, dos cambios obligados

El que sí tendrá que hacer algún retoque más es Diego Martínez en el Granada. El técnico del conjunto nazarí no tiene disponible a Quini ni a Álex Martínez, habituales laterales izquierdos, por lo que Adri Castellano se antoja como titular en esa zona. En la punta de ataque, Rodri Ríos sustituirá a Adrián Ramos, sancionado para este choque y que además arrastra una lesión. Y es que el conjunto rojiblanco viajó a Córdoba con hasta seis ausencias.

Con todo, Martínez podría introducir algún cambio más, dada la mala racha que acumula su equipo, por lo que no se descarta la titularidad de Dani Ojeda en banda.