Curro Torres ha puesto oficialmente el punto y final a su etapa como entrenador del Córdoba este martes, al despedirse primero de la plantilla en la previa de la sesión de trabajo, y compartiendo un almuerzo en un céntrico restaurante con todos los miembros del que ha sido cuerpo técnico y los responsables de la dirección deportiva del club, con Rafael Berges a la cabeza.

El ya ex técnico blanquiverde ha concedido posteriormente una entrevista a Onda Cero Córdoba, en la que ha repasado su breve etapa como entrenador cordobesista. "Son momentos dolorosos. Al final, está dentro de la profesión y hay que aceptarlo pero cuando a uno le llega una destitución, porque por diferentes motivos no hemos podido conseguir el objetivo que nos habíamos marcado, uno se siente mal, lógicamente", ha reconocido Torres.

El entrenador cree que "cuando pasen unos días, analizaremos y veremos las cosas que no hayamos hecho bien o que podamos mejorar. Haremos una valoración de todo", aunque también ha explicado que es "una persona que me valoro todos los días e intento sacar conclusiones para mejorar".

Cuestionado por sus decisiones y si cambiaría alguna a posteriori, Curro Torres ha reconocido que ha podido cometer errores durante su etapa en el club. "Eso es lógico. Las cosas cuando las haces, a veces salen cómo tú has pensado y a veces no. Lo que no puedes hacer es martirizarte por tomar una decisión y que las cosas no salgan bien. Yo pienso que en nuestro carga está tomar decisiones, a veces son acertadas y a veces no", ha comentado al respecto el técnico.

"Sabíamos de las dificultades que nos podíamos encontrar y asumo la responsabilidad"

Haciendo balance sobre su etapa en el club de El Arcángel, Torres no ha querido excusar los malos resultados por todos los condicionantes que arrastraba el equipo: "Desde el primer momento no me ha servido de excusa el hecho de tener circunstancias como lesiones u otras que hayan podido dificultar el trabajo diario para luego poder competir. Y no lo voy a hacer ahora. Sabíamos de las dificultades que nos podíamos encontrar y asumo la responsabilidad".

El de Ahlen, eso sí, ha defendido que tanto él como su cuerpo técnico han "luchado y hemos trabajado con toda la gente que hay alrededor del Córdoba, pero a veces las cosas no salen como esperamos", algo que lógicamente le deja mal sabor de boca: "Yo en ese sentido me siento mal y triste porque no he logrado conseguir el objetivo con el que llegué. Hay que aceptarlo. A partir de ahí, intentar animar y dar la máxima positividad para que se pueda lograr el objetivo".

Sobre ese objetivo de la permanencia, que está a seis puntos para el Córdoba, Curro Torres ha señalado que "los demás equipos no están consiguiendo resultados como para que la distancia se pueda agrandar. Las cosas no son fáciles y al final el equipo está a dos partidos de acercarse a esa zona".

Ve el objetivo aún cerca

En ese sentido, ha recordado que "nosotros hemos tenido cinco partidos en los que nos hemos puesto por delante" y "sólo con haber conseguido dos empates te ponía en una situación propicia". Y es que tiene claro que "el objetivo está cerca, creo que hay futbolistas para conseguirlo y espero de corazón que se consiga".

Cuestionado sobre su futuro más inmediato, el técnico ha explicado que es "una persona a la que le gusta el trabajo", por lo que "ahora me tocará ver entrenamientos, ver fútbol, tratar de adquirir cosas que me puedan ayudar", si bien antes desconectará, porque "vienen unos días para disfrutar de la familia y a partir de ahí es ir viendo cosas".