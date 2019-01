Berges, condicionado para acudir al mercado

Sobre Rafael Berges, director deportivo del Córdoba, recaen en estos días todas las miradas del cordobesismo. El jefe de la parcela deportiva del club blanquiverde es el encargado de hilar fino para reforzar al plantel lo máximo posible y, durante la presentación de Carrillo –antes de que el propio club oficializara la llegada de Chus Herrero, su tercera incorporación–, ha querido dejar claro que sigue trabajando, pero con limitaciones.

El director deportivo blanquiverde ha reconocido que espera "reforzar al equipo dentro de las posibilidades del club y de lo que LaLiga permita", pues como él mismo se ha encargado de admitir, el CCF sigue "de la mano de LaLiga y trabajando en esa línea". Berges no ha escondido que "el objetivo es reforzar al equipo en posiciones en las que creemos que necesitamos más solidez y consistencia, una faceta en la que tenemos que mejorar", pero también ha advertido de que "no está siendo fácil".

"La semana pasada vivimos un episodio de ansiedad por las ventas, que nos permiten respirar", ha desvelado Berges, que es consciente de que "la situación del equipo no es buena, pero estamos convencidos de que con trabajo y unión lo vamos a sacar adelante", porque aunque "es una empresa complicada, como el primer día que llegué aquí, esperamos ir acertando y darle al equipo un toque para que compita".

Lo que ha dejado claro el director deportivo blanquiverde es que el Córdoba sigue teniendo el límite de 18 fichas profesionales para reforzarse, por lo que tras los fichajes de Carrillo, Miguel Flaño y Chus Herrero, ya no habría margen para jugadores mayores de 23 años, por lo que serán necesarias algunas salidas si se quiere traer más futbolistas superando ese condicionante. "Esa es nuestra realidad y es bueno explicarla a nuestra gente", ha reconocido Berges, que ha dejado una pista sobre dónde irían los tiros al afirmar que "pensamos que necesitamos consistencia y en eso estamos trabajando".

Confianza en Curro Torres

El responsable del área deportiva del Córdoba ha aprovechado su comparecencia para dejar clara su confianza en Curro Torres. "Pienso que hablar del entrenador en situaciones así es muy complicado. Tenemos máxima confianza en él. Tenemos que intentar darle las mejores armas. Sabemos de nuestras limitaciones y tenemos que mejorar para que el equipo sea más competitivo. Tenemos que dar estabilidad al equipo sabiendo que la situación desde el verano es complicada y no es fácil lograr los objetivos con solvencia. Curro, desde que ha llegado, no se ha encontrado ninguna facilidad", ha apuntado Berges, que no es amigo de "cambiar entrenador ni discutir la parcela técnica".