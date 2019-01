Carrillo promete "trabajo y compromiso" en su presentación con el Córdoba CF

José Ángel Carrillo ya luce como blanquiverde. El primer fichaje invernal del Córdoba CF se ha presentado en El Arcángel antes de entrenar mañana martes por primera vez con sus nuevos compañeros. El delantero murciano, que lucirá el número 20 en su camiseta, ha prometido "compromiso y trabajo al 100%" mientras defienda la camiseta del Córdoba, club al que considera "un histórico que no se merece estar ahí abajo".

Tras agradecer "a Berges y al cuerpo técnico por la insistencia para que esté aquí", Carrillo ha desvelado que desde el club blanquiverde "me han llamado mucho y eso es lo que hace que esté aquí", con la idea de "aportar mi granito de arena para que el club se quede en la categoría en la que debe de estar".

Al preguntarle por cómo se define como futbolista, Carrillo ha desvelado que lleva "un espartano tatuado", figura que asemeja a su forma de jugar. "Me considero un jugador que lo da todo, que lo deja todo en el campo para que no haya reproches. Respecto al gol, tengo una sensación que nunca antes había tenido y ojalá pueda demostrarlo aquí", ha asegurado. El nuevo atacante blanquiverde ha apuntado que en el césped se siente "como un guerrero, un jugador de lucha, de pelea en el juego aéreo y de espaldas" y ha prometido que "en cuanto a compromiso y trabajo me gusta dar el 100% de mí".

A sus características ha añadido que prefiere jugar con pareja en punta de ataque: "Por mis características, soy un delantero alto que batalla en el juego aéreo y me encuentro más a gusto con un compañero ocupando los espacios y yo intentando hacer el trabajo sucio".

Llega para jugar ya

Carrillo llega para jugar, pues considera que "físicamente estoy entrenando al 100%, no se me ha dado la oportunidad de competir pero estoy en perfecto estado para contar desde ya. Empiezo a entrenar con el grupo mañana y me encuentro en perfecta forma".

Sobre la complicada situación del Córdoba, el nuevo delantero del club cordobesista ha apuntado que desde su experiencia en LaLiga 1|2|3 "la competición es muy larga, cualquiera puede ganar a cualquiera en cualquier momento" y ha dejado claro que llega "con ganas de empezar para aportar mi granito de arena y sacar al Córdoba de dónde está ahora mismo".