El Córdoba CF se aferra a su solidez antes de visitar al Barcelona Atlètic: "El que menos errores cometa logrará ascender"

Ajeno a todo el ruido generado en el entorno del club por el asunto de las entradas para el partido de vuelta de la final por el ascenso ante el Barcelona Atlètic, los jugadores del Córdoba CF trabajan con la mente puesta al completo en la visita al filial azulgrana de este domingo. Una cita a la que el CCF llega con la clara consigna de mantener la concentración durante los 90 minutos y no encajar goles, propiciando así un resultado positivo para intentar rematar la faena una semana después en casa.

Blanquiverdes y azulgranas protagonizan la eliminatoria que mide al equipo que más goles ha hecho en las semifinales del play off de ascenso, el Barça Atlètic (con siete dianas), con el que menos ha recibido en esos dos primeros partidos, el Córdoba (solo uno). Datos contrapuestos que dan una idea de la prioridad que ambos equipos tendrán de cara al duelo de ida.

Albarrán señala la prioridad del Córdoba CF en Barcelona

En el caso del Córdoba CF, no encajar goles en el Estadio Johan Cruyff ya sería una noticia muy positiva, porque permitiría a los blanquiverdes afrontar con todas las garantías de éxito el duelo de vuelta en El Arcángel. Así lo reconoció en zona mixta Carlos Albarrán, que sabe que en Barcelona tocará vivir "un partido complicado, como los dos ante la Ponferradina". "En play off siempre son partidos complicados, son partidos en los que tú tienes momentos buenos pero el rival también los tiene. Hay que aprovechar cuando estás bien y luego tratar de no recibir goles y dejar la portería a cero, que en este partido será muy importante", señaló el lateral del CCF.

Albarrán, que ve a sus compañeros "con ganas de que llegue el partido del domingo", para el que se están preparando "de la mejor manera", confía en la fortaleza y solidez de los suyos ante el potencial ofensivo del filial barcelonista: "El equipo ha demostrado que está preparado para este tipo de partidos y tiene la confianza de haber conseguido el otro día aquí la victoria con nuestra afición".

El lateral catalán, eso sí, aseguró que en esta eliminatoria final "no hay favoritos", porque "en el play off todos los equipos están preparados para poder ascender". Por eso, prefirió centrarse en remarcar las claves con las que viajarán a Barcelona: "Hay que estar concentrados los 180 minutos y no cometer errores, porque el que menos errores cometa logrará ascender".