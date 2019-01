Bambock, puerta abierta

Aunque de momento no puede incorporar futbolistas, el Córdoba no para de moverse en el mercado invernal, preparando en primer lugar las salidas que más tarde deben hacer hueco a las incorporaciones que pretende la entidad blanquiverde. En esa operación salida, al margen del cantado caso de Erik Expósito, la entidad cordobesista tiene la intención de desprenderse de Franck Bambock. De hecho, según ha podido saber el Día, el Córdoba ya le ha hecho saber al jugador francocamerunés que no cuenta con él de cara al segundo tramo de la temporada, por lo que debe buscarse un nuevo equipo en este mes de enero.

De este modo, el Córdoba pretende liberar una ficha en una posición en la que tiene la intención de reforzarse en el mercado invernal, y para la que había sondeado la posibilidad de incorporar a Luismi, centrocampista del Valladolid, que sin embargo se ha caído de los planes del club cordobesista por una lesión que le hará pasar por el quirófano y estar varios meses de baja.

El futbolista ya conoce las intenciones del club, y es consciente de que tendrá que buscar un nuevo destino. En esa labor, el Córdoba tiene la intención de ayudar al jugador a encontrar un destino satisfactorio para todas las partes, de manera que su contrato con el club blanquiverde –que se extiende hasta el próximo 30 de junio– se rescinda de manera amistosa, evitando otros escenarios como una cesión, que tendría un coste económico para la entidad cordobesista, cuyas arcas no están precisamente sobradas para menesteres de este tipo.

Por otro lado, si el mediocentro termina abandonando el vestuario de El Arcángel en los próximos días, el Córdoba liberará además una ficha profesional, pues en el caso de Erik Expósito –cuyo regreso a Las Palmas parece cuestión de tiempo– su licencia está tramitada como integrante del filial cordobesista.

De esta forma, Curro Torres tendrá hueco en su plantilla para la llegada de un nuevo jugador, ya sea en la posición de mediocentro defensivo –prioritaria para la dirección deportiva del club– o en la delantera, en la que el Córdoba tiene profundas y demostradas carencias.

Una etapa sin brillo

Y es que Franck Bambock no ha contado con la continuidad deseada desde su llegada a la entidad blanquiverde. De hecho, el franco-camerunés tuvo que quedarse sin ficha al cierre del mercado invernal de 2018, por tener el Córdoba el límite salarial sobrepasado. LaLiga no permitió entonces la inscripción de un futbolista que se ejercitó sin poder jugar durante la segunda parte del curso pasado e incluso llegó a disputar algún partido con el filial blanquiverde.

Con la llegada de la nueva temporada, el mediocentro tenía una nueva oportunidad para hacerse con un hueco en el club blanquiverde, pero tampoco ha tenido la continuidad deseada ni la confianza de los técnicos. Los datos hablan bien a las claras, pues Bambock ha disputado sólo siete partidos en liga, siendo suplentes hasta en seis ocasiones, para un total de 540 minutos, que le dieron eso sí para marcar un gol. En Copa del Rey, el centrocampista ha acumulado otros tres encuentros para un total de diez.

Si su situación era complicada con Sandoval, con Curro Torres directamente ha pasado a un total ostracismo, pues sólo ha estado presente en tres convocatorias ligueras de los seis partidos que ha dirigido ya el nuevo técnico del Córdoba, aunque en ninguno de esos tres encuentros llegó a sumar minutos. Ahora, Bambock ya conoce que la puerta de salida del club está abierta.