El Córdoba CF quiere atar a Antonio Casas y Carlos Puga hasta 2024

Con el objetivo del ascenso a Primera RFEF encarrilado, el Córdoba CF, que aventaja en 12 puntos al segundo clasificado, el Cacereño, ya trabaja en la planificación de la plantilla de la próxima temporada. Simo, José Ruiz y Adrián Fuentes fueron los primeros que sellaron su ampliación de contrato, pero el club avanza ahora en los casos de Antonio Casas y Carlos Puga.

El delantero rambleño, que llegó este pasado verano procedente del Sevilla Atlético, y el lateral motrileño, que subió al primer equipo tras formar parte del filial el ejercicio anterior, firmaron un acuerdo de dos temporadas con la entidad blanquiverde. Los dos jugadores, con ficha sub 23, están rayando a un excelente nivel en este curso, en el que el Córdoba CF va camino de Primera RFEF.

Ante el buen hacer de Antonio Casas y de Carlos Puga, que seguirán siendo el próximo ejercicio sub 23, el club, como adelantó La Jugada y pudo confirmar el Día, trabaja en la ampliación de contrato de ambos jugadores. La idea que tiene la entidad cordobesista es aumentar el año que les queda con otro más, por lo que el delantero rambleño y el carrilero motrileño estarían vinculados al Córdoba CF hasta 2024.

Según fuentes consultadas por el Día, el club blanquiverde inició ya las conversaciones para ampliar el contrato de dos jugadores que están teniendo protagonismo a las órdenes de Germán Crespo. Además, el condicionante de ser aún sub 23 la próxima temporada es un valor añadido para la dirección deportiva cordobesista, que desea que las negociaciones en ambos casos lleguen a buen puerto, como ya pasó anteriormente con Simo, que firmó hasta 2024. Sin embargo, el hispano-marroquí, al contrario que Casas y Puga, ya no será sub 23 en la campaña 22-23.

Aunque Casas y Puga tienen contrato, el objetivo del Córdoba es ampliarlo ante los buenos números que están realizando ambos jugadores. El rambleño, aunque arrancó como relevo de Willy, está contando para un Germán Crespo que lo puso de titular el pasado domingo ante el Coria. Y no desaprovechó la ocasión, ya que el ex del Sevilla Atlético marcó el segundo tanto de los cordobesistas ante el cuadro coriano.

Con el tanto del domingo, Casas acumula ocho tantos en el Grupo IV de Segunda RFEF. Con 638 minutos en 18 compromisos ligueros, el rambleño es el tercer máximo goleador del conjunto blanquiverde tras seguir los pasos de Adrián Fuentes, que suma diez, y de Willy Ledesma, pichichi con 12 tantos. Además, su aportación fue clave en momentos puntuales del curso, en los que desde el banquillo supo aprovechar las oportunidades dadas por el preparador granadino.

Por otro lado, Carlos Puga es otro de los pilares del Córdoba CF. El motrileño, que debutó con el primer equipo la anterior campaña, ascendió el pasado verano y amplió con un nuevo vínculo de dos cursos con la entidad blanquiverde. Su polivalencia le sirve para jugar de lateral, donde compite por el puesto con José Ruiz, o también de extremo, posición más ofensiva y en la que le sirvió para dar ya hasta cuatro asistencias de gol en lo que va de campeonato. Su velocidad y calidad no han pasado desapercibidas para Juan Gutiérrez Juanito, que aspira a retener al motrileño y al rambleño.

Si en ambos casos se llega al final feliz, a pesar de que en ambos casos hay clubes que han puesto sus ojos en ellos, el Córdoba mantiene su apuesta en jugadores jóvenes. Otro de los casos que también podrá ampliar un curso más su vinculación es Adrián Fuentes, ya renovado hasta 2023 por objetivos. El madrileño, con diez goles ya -suma cinco en estos últimos cuatro partidos-, será otro de los que el club blanquiverde aspire a retener hasta 2024. Pero todo va paso a paso y ahora las negociaciones se centran en los casos de Carlos Puga y Antonio Casas.