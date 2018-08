Carlos Abad: "El Córdoba es una gran oportunidad"

Carlos Abad ya luce la camiseta del Córdoba. El cuarto fichaje veraniego del conjunto blanquiverde ha sido presentado por Rafa Berges en El Arcángel. El director deportivo blanquiverde ha asegurado que el arquero canario viene para "dar competencia y nivel a la posición de portero. Viene de un club bueno y llega a otro gran club. Nuestra obligación es darle los mejores mimbres a nuestro entrenador dentro de nuestras posibilidades y él será el que elija quien tiene que jugar".

Por su parte, el nuevo jugador cordobesista ha reconocido que "desde que me hicieron saber la opción del Córdoba no me lo pensé dos veces. Siempre ha sido un gran club y creo que es una gran oportunidad que no podía dejar escapar". Abad, que lucirá el dorsal 25 en su camiseta, ha indicado que "el Córdoba es una oportunidad para jugar en Segunda, disputar el puesto y labrarme una trayectoria", además de asegurar que "la situación me es indiferente, vengo a ayudar y a aportar todo lo que pueda al grupo". El tinerfeño se define como un portero al que le gusta "dominar todas las facetas del juego pero lo que especialmente se me da bien es el juego bajo palos y el juego aéreo".

Además, Carlos Abad ha desvelado que "en Tenerife estaba en una situación complicada en la que partía con desventaja. El club me hizo saber que si encontraba una oportunidad me facilitaría la salida y así fue. El Córdoba era una opción que ni me la esperaba y es una de las mejores opciones que podía haberme llegado". El nuevo guardameta blanquiverde ha asegurado estar "deseando llegar mañana al campo para escuchar el himno a capella y disfrutar del ambiente que se disfruta aquí".

Además, respecto a las limitaciones con las que trabaja para reforzar la plantilla, Berges ha reconocido que "hemos tenido posibilidad de tener a jugadores importantes que por su situación estaban dispuestos a venir por el mínimo salarial pero LaLiga nos ha dicho que no. Y tenemos que tener plan B, C y D. Pero sí es verdad que había jugadores que podían ser importantes para nosotros que LaLiga nos ha tirado para atrás". Ante eso, el cordobés apuesta por "en vez de lamentarnos buscar alternativas para dar un salto de calidad, contando siempre con el permiso de LaLiga".