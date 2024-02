Álvaro Leiva y José Antonio Martínez, misión común en el Córdoba CF

Los dos fichajes de invierno del Córdoba CF ya saben lo que es ponerse la camiseta blanquiverde. Álvaro Leiva y José Antonio Martínez vivieron este jueves su puesta de largo oficial ante los medios de comunicación como nuevos futbolistas de la entidad de El Arcángel, apenas unas horas después de que el miércoles ambos quedaron ligados al club en una jornada muy productiva en las oficinas del estadio.

Acompañados del CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, y del director deportivo, Juanito, ambos futbolistas ofrecieron sus primeras impresiones y mostraron un objetivo común: ayudar en lo máximo posible a que el club blanquiverde pueda pelear por el ascenso a Segunda División en este tramo definitivo de la temporada.

Juanito, el director deportivo del club, destacó sobre Álvaro Leiva que se trata de un jugador que "destacó muchísimo en el Algeciras, lo que hizo que lo firmara el Real Madrid Castilla". "Viene de jugar poco en Osasuna, pero sabemos que el míster le puede sacar muchísimo partido. Nos puede dar ese plus de desborde cuando los partidos se cierran, que ahora mismo es lo que más nos está costando", añadió el gaditano.

Leiva, por su parte, se mostró agradecido al Córdoba CF por la oportunidad de recalar en el club y aseguró estar preparado para jugar donde Iván Ania lo decida. "Con Iván ya jugué varios partidos en derecha. Es verdad que me siento más cómodo en la izquierda, pero en la derecha puedo jugar y de mediapunta también", expuso el joven futbolista.

Respecto a la importancia de la figura del entrenador en su fichaje, Álvaro Leiva no escondió su buena relación con Iván Ania, pero aseguró que no ha sido un factor decisivo para su incorporación. "Es un entrenador que he tenido, pero cualquier jugador de Primera RFEF quisiera estar en el Córdoba CF", apuntó en ese sentido.

La motivación de Martínez

En cuanto a José Antonio Martínez, Juanito destacó que tiene "una amplia trayectoria profesional, con mucho éxito". "Lo conozco desde su etapa en el Sevilla Atlético, cuando yo era entrenador del San Roque. Es un central contundente, zurdo y con buena salida de balón. Ha jugado en categorías superiores. El hecho de que venga en el último día es porque es un jugador que estaba cotizado. Si queríamos traer a un jugador de garantías sabíamos que teníamos que esperar y estamos muy satisfechos de su llegada aquí", aseguró el director deportivo, que cree que el onubense necesitará "un par de semanas para ponerse a tono con el grupo".

El futbolista, por su parte, se mostró encantado de sumarse al Córdoba: "Gracias por la confianza mostrada. Ha sido un mercado muy duro pero estoy muy feliz de estar aquí. Deseando de incorporarme al grupo, trabajar lo más duro posible porque, como ha dicho Juan, llevo un poco tiempo inactivo. Deseando de ponerme en forma y competir por un puesto y por darle victorias al equipo".

Después de su primer entrenamiento con el grupo, el jugador reconoció que no sabe si podrá ser de ayuda el sábado en Linares. "Las sensaciones en el campo han sido buenas, aunque la carga ha sido bastante baja. Tengo que ver cómo estoy para competir, aunque eso es ponerte en el verde y empezar. Se irá viendo. Yo vengo con mucha ilusión y aquí tenemos buenos profesionales que valorarán si estoy para jugar o no en este fin de semana", explicó. A ello hay que sumar, además, que el club todavía espera el TMS [un documento que expide la FIFA en las transferencias internacionales] para poder concretar su inscripción.

Martínez dejó claro que su motivación para firmar por el Córdoba CF "por supuesto, no es económica". "Lo que me ha movido siempre son los proyectos y el ver una idea deportiva que me motive y me haga levantarme todas las mañanas para conseguir cosas. Es verdad que al venir desde Estados Unidos tienes mucho mercado internacional, pero después de tres años fuera era una prioridad estar cerca de casa. En ese sentido ha sido fácil para ver que era una de las mejores opciones", añadió.

El central de La Palma del Condado es consciente de que se le exigirá suplir con éxito a Dragisa Gudelj, tarea complicada para él. "Gudelj estaba haciendo un papel fundamental en este equipo y espero estar a la altura de lo que él estaba haciendo. Esa es mi responsabilidad y es por la que voy a trabajar", señaló.