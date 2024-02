El Córdoba CF zanja con un acuerdo extrajudicial su litigio por la construcción de un campo en la Ciudad Deportiva

El Córdoba CF y Pro Fit Spirit han sellado un acuerdo extrajudicial que propiciará, con casi total seguridad, el sobreseimiento de la denuncia que la empresa de tecnificación deportiva había interpuesto contra el club blanquiverde por un supuesto delito de estafa derivado de la construcción de un campo de fútbol 7 en la Ciudad Deportiva de la entidad cordobesista. El pacto, ratificado en la mañana de este jueves ante el juez encargado del asunto, ha evitado que tuvieran que prestar declaración los tres cargos llamados a declarar: el actual CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio; el presidente de la entidad blanquiverde, Abdulla Al Zain; y el exconsejero delegado del club, Javier González Calvo.

Pro Fit Spirit reclamaba al Córdoba CF una cifra superior a los 300.000 euros en base a un supuesto delito de estafa, del que la denunciante observaba que podía deducirse también uno más de falsedad documental. El motivo no era otro que la cancelación del contrato que ambas partes habían firmado en noviembre del 2022, por el que Pro Fit Spirit se comprometía a la construcción de un campo de fútbol 7 en la Ciudad Deportiva a cambio de recibir durante siete años una mensualidad de 3.400 euros por la prestación de servicios de tecnificación a las categorías inferiores del Córdoba CF en ese mismo terreno de juego.

El acuerdo, sellado en su día por Javier González Calvo en representación del club, fue cancelado poco después de su salida de El Arcángel, en el pasado mes de mayo. Fue entonces cuando Pro Fit Spirit, que ya había comunicado la finalización de las obras, llevó el asunto a los juzgados al no haber recibido las cantidades pactadas con el Córdoba CF.

Finalmente, y ante la tesitura de tener que ver como su presidente, Abdulla Al-Zain, así como el CEO Antonio Fernández Monterrubio estaban llamados a declarar, el Córdoba CF selló un acuerdo extrajudicial con la empresa denunciante que ahora debe ser ratificado por el juez pero que apunta a acabar con el caso, una vez que ambas partes parecen satisfechas con la entente acordada.

De hecho, el único de los tres citados a declarar que acudió a la Ciudad de la Justicia este jueves fue Javier González Calvo, el hombre que en su día suscribió el contrato con Pro Fit Spirit. "Ayer cuando llegué a Córdoba recibí una llamada tanto de los abogados del Córdoba CF como de los de Pro Fit para comunicarme que habían llegado a un acuerdo, lo cual me parece que es lo mejor que han podido hacer. Como era un tema penal, tiene que ratificarlo el juez. Esta misma mañana se han presentado los abogados de todas las partes y estamos pendientes de la resolución judicial. Es bueno para todas las partes, sobre todo para la propiedad del Córdoba CF y Pro Fit, que supongo que se habrá resuelto de manera satisfactoria para ellos", apuntó González Calvo en declaraciones a el Día de Córdoba.

Cuestionado por lo que supone ese acuerdo como respaldo a su gestión, el exmandatario blanquiverde se mostró tranquilo: "Yo lo tenía claro, era un contrato para el que yo estaba facultado y todo el mundo tenía conocimiento de él, pero estas cosas pasan cuando diriges un club y firmas muchos contratos. Hay veces que las partes no se entienden y en este caso no se entendieron después de mi salida. Contento por lo que me toca, porque a nadie le gusta estar investigado en un procedimiento penal, sobre todo dedicándome a lo que me dedico, que soy abogado y cualquier inhabilitación que pueda haber no me permitiría ejercer mi profesión. Contento por el acuerdo que han llegado las partes".

Javier González Calvo reconoció, eso sí, que no esperaba verse envuelto en asuntos judiciales con el club blanquiverde tras su salida. "No lo esperaba. Sabéis que para mí el Córdoba CF ha supuesto y supone mucho. Soy un gran aficionado del club e intento seguirlo siempre que puedo. Después del trabajo hecho, no me veía en esta situación. Pero cuando diriges algo tienes que estar expuesto y pueden pasar estas cosas. Se viene, se aclaran las cosas, que en este caso ni siquiera ha sido necesario porque las partes han llegado a un acuerdo, y no le vamos a dar más vueltas", apuntó.

Sin noticias de la demanda por su gestión

Además, a González Calvo se le cuestionó por esa intención que expresó el Córdoba CF y su propiedad de llevar a los tribunales su gestión al frente del club blanquiverde, asunto del que asegura no tener constancia aún. "No tengo noticias de nada de ese tema. Mi relación con Infinity siempre ha sido buena. Si ellos estiman que es un tema de gestión, decidirán. Yo estoy tranquilo, he dado mucho por este club y estoy muy orgulloso de la gestión que he hecho estos cuatro años. Que no estén de acuerdo en parte de la gestión... Yo tampoco estoy de acuerdo en la gestión de otras cosas que yo he trabajado y por eso no demando a nadie. Pero son libres de hacer lo que consideren, yo hasta la fecha no he recibido nada y la relación que tengo con ellos sigue siendo buena", afirmó.

La versión del Córdoba CF

Tras la cancelación de las declaraciones de dos de sus máximos dirigentes mediante el acuerdo extrajudicial con Pro Fit Spirit, este periódico se puso en contacto con el Córdoba CF para recabar su versión. Desde el club hicieron hincapié en que se trataba de una disputa comercial y no un litigio que hubiera que dirimir en la vía penal y mostraron satisfacción por el acuerdo sellado con el que, a juicio de la entidad, enmiendan "una mala gestión de los anteriores gestores del club".