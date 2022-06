Ale Marín rompe el plan del Córdoba CF y no seguirá en el filial

Ale Marín ha decidido cambiar de aires, emprender nuevas aventuras y no aceptar la propuesta del Córdoba CF para jugar en el filial cordobesista esta próxima temporada. El extremo sevillano, que no es sub 23 el próximo curso, pone fin a una etapa de dos campañas en la entidad blanquiverde y se despidió en sus redes sociales del cordobesismo.

Tras un ejercicio notable en el filial blanquiverde, Ale Marín tuvo la oportunidad de jugar con el primer equipo a las órdenes de un Germán Crespo que lo conocía a la perfección de su campaña al frente del Córdoba B. El extremo sevillano, que disputó 29 partidos y anotó siete goles en el Grupo X de Tercera RFEF, tuvo sus minutos con el primer equipo en Copa RFEF y Copa del Rey. Sin embargo, en el tramo final de la temporada, demostró sus cualidades en Segunda RFEF, donde anotó tres goles en los últimos tres partidos del conjunto cordobesista.

Su buen final de curso hizo que el Córdoba CF le ofreciese continuar en el segundo equipo blanquiverde, a pesar de que ya no es sub 23 esta próxima campaña. Sin sitio a las órdenes de Germán Crespo por superar esa barrera de la edad, el sevillano se ha pensado su continuidad y el pasado lunes parecía cercana, como así se veía en las oficinas de El Arcángel. Sin embargo, el de Olivares, con ofertas de Segunda y de Tercera RFEF, ha cambiado el plan previsto y ha decidido cerrar su etapa como blanquiverde.

En redes sociales, Ale Marín se despidió del cordobesismo e indicó que llegó "el momento que no pensaba ni quería que llegase tan pronto. Llega el momento de despedirme de vosotros. Solo puedo deciros que muchas gracias por el apoyo que he recibido en estas dos temporadas por vuestra parte. Nunca he sentido nada igual, os merecéis lo mejor y que podáis disfrutar de esas cosas muy bonitas".

También quiso dar las gracias a sus compañeros "de equipo que me han hecho sentirme como si estuviera en casa con mi familia. Os deseo todo lo mejor en el futuro porque os lo merecéis y estoy seguro de que conseguiréis todos vuestros objetivos". Por otro lado, también se mostró agradecido con el club "por darme la oportunidad de venir aquí".

"Gracias a Diego Caro, Germán Crespo y sus respectivos cuerpos técnicos por hacerme crecer como futbolista, pero sobre todo como persona", apuntó. "Me da muchísima pena tener que despedirme porque quería triunfar en el Córdoba CF, pero a veces en esto del fútbol las cosas son así. Me voy tranquilo porque sé que lo he dado todo por este club, al cual le deseo todo lo mejor en el futuro", aclaró el sevillano.

Naranjo rescinde su contrato

Sin Ale Marín en los planes ya de Diego Caro para el próximo curso, el Córdoba CF hizo oficial la salida de Naranjo, que no continuará en la entidad blanquiverde tras rescindir su contrato. El ex del Loja, que tuvo un ejercicio complicado por una lesión, no formará parte de una plantilla que sufrirá aún más cambios. De hecho, el club negocia la salida de más jugadores que tenían vínculo contractual, como es el caso de Tala, que tampoco seguirá a las órdenes del técnico de Villa del Río.

De momento, el Córdoba B suma siete incorporaciones ya (Aitor Brito, Adrián Turmo, Adrián Ruiz, Álex Fernández, Carlos Daniel, Carlos Calero y Aníbal Padrón). Por otro lado, Manolillo renovó su vínculo contractual y Jaylan Hankins asciende al primer equipo cordobesista. Lluís Tarrés, Rafa Castillo, Tala, Rober, Christian Delgado, Álex Durán, Joaquín, Juan Andrés y Juanma Bernal tienen contrato, aunque no todos seguirán de blanquiverde en este próximo ejercicio.