El Córdoba CF, a punto de firmar la renovación de Ale Marín para su filial

A falta de fichajes, buenas son las renovaciones. Y más si se trata de un futbolista joven que ha demostrado que puede ser todo un líder para el filial del Córdoba CF y un revulsivo ideal para el primer equipo. Ese jugador es Ale Marín, que, tal y como ha podido saber el Día, el club anunciará próximamente su renovación, eso sí, será para continuar a las órdenes de Diego Caro con el B y no para estrenarse en Primera RFEF a las órdenes de Germán Crespo.

Por tanto, Ale Marín será jugador del Córdoba B para la temporada 2022-2023 y peleará desde el Grupo X de Tercera RFEF por conseguir el ansiado ascenso a Segunda RFEF que la pasada campaña se les escapó a los blanquiverdes, ya que se quedaron fuera del play off en la última jornada al empatar con el Utrera (1-1).

De hecho, el extremo sevillano, con la renovación, se compromete a ser jugador del filial y no podrá subir con el primer equipo, ya que a sus 22 años de edad, se trata de un futbolista que no es sub 23 para la próxima campaña. De ahí que Ale Marín demuestre con esta firma su compromiso con la blanquiverde pese a que demostró que puede aportar mucho al Córdoba CF.

Ale Marín realizó una gran temporada a las órdenes de Diego Caro, pues disputó 29 encuentros y marcó un total de siete goles. Además, en las últimas jornadas en Segunda RFEF con el Córdoba ya ascendido, fue muy utilizado por Germán Crespo y destacó por su habilidad desde el extremo y su faceta goleadora: un gol al Panadería Pulido, otro al Ceuta y otro al Vélez, los tres de manera consecutiva en los únicos choques que disputó. Un rendimiento muy bueno que no ha dejado escapar la directiva cordobesista y mantiene a su joya de la cantera otro año más en el club.