Lucas Alcaraz pide jugar ante el Córdoba "como si fuera el último" partido

El entrenador del Real Zaragoza, Lucas Alcaraz, ha declarado este viernes que su equipo tiene que disputar el partido contra el Córdoba del domingo (La Romareda, 20:30) "como si fuera el último", aunque ha advertido que no sólo se debe hacer contra el conjunto blanquiverde, sino también con el resto de rivales que les quedan por jugar durante esta temporada. No en vano, el cuadro maño ocupa puestos de descenso con cuatro puntos de margen sobre los blanquiverdes, después de una serie de local malísima.

El granadino ha incidido en la importancia de los primeros minutos del encuentro entre dos conjuntos metidos en la cola de la tabla: "Los dos estamos en una situación incómoda y en el inicio del partido hay que intentar minimizar los errores. Cuando dos equipos van mal el inicio tiene esa tensión del miedo a equivocarse, pero hay que tener la personalidad suficiente para jugarlo con seguridad y no sólo pensar en no equivocarse, sino en acertar".

Alcaraz cree que el partido va a ser "complicado", independientemente de que su ex equipo no tenga buenos números como visitante, porque ha recordado que los del Zaragoza en casa "tampoco son buenos". De la misma forma, ha resaltado que entre los problemas que tiene su equipo la unidad de la plantilla no es uno de ellos, señalando que todos están "al doscientos por cien de intentar las cosas". "No es algo que genere una correlación causa-efecto con los resultados", ha continuado, eso sí matizando que había que "poner más".

El técnico ha comentado también que cuando un equipo va mal su peor enemigo no son los rivales sino él mismo y que "la propia puesta en escena sobre el césped, el grado de activación o cómo soportar el partido son las claves más allá de la táctica, del diseño del equipo, el sistema y todo".