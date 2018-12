Curro Torres pide a todos "dar lo mejor de sí"

El Córdoba ha seguido preparando el partido del domingo ante el Zaragoza (La Romareda, 20:30) con un entrenamiento a puerta cerrada en El Arcángel. Jaime Romero ya se ha incorporado a las órdenes de Curro Torres, tras el susto protagonizado en Getafe, por lo que podría entrar en la lista de convocados que el técnico hispano alemán hará pública este sábado tras una última sesión de trabajo, también sin público, en el estadio. Acto seguido, la expedición partirá hacia tierras aragonesas en AVE.

El entrenador del CCF ha reconocido que el vestuario está "dolido" tras la abultada derrota encajada en la Copa del Rey porque "la segunda parte no refleja la imagen de la primera, y todos estamos de acuerdo en que no fue la que queremos". El de Ahlen ha insistido en que "en la primera parte hicimos cosas buenas, en las que tenemos que seguir trabajando, porque es el camino que queremos".

Curro Torres se ha mostrado contento por la recuperación de Luis Muñoz y Jovanovic porque "mientras más opciones, mejor para preparar el partido", si bien ha apuntado al final del último entrenamiento para ver si pueden estar en la citación para una cita "importante porque el Zaragoza que va delante en la clasificación". El técnico blanquiverde ha pedido al grupo "dar un paso al frente y que las pocas sensaciones positivas que hemos tenido vayan sumando a mayor, y a partir de ahí afrontar el partido como lo que es, no definitivo, pero sí importante".

Dos equipos en puestos de descenso

"Hay que ser muy competitivos, sabiendo la situación que tenemos, Todo el mundo tiene que dar un paso al frente, dar lo mejor de sí, y es lo que esperamos. Hay que trabajar los partidos para sacar el máximo rendimiento y sumar los tres puntos", ha comentado Curro Torres, que no ha querido dar mucho recorrido al hecho de que el miércoles probara con una defensa de cinco, más allá de que el rival utiliza también ese mismo dibujo.

Mirando precisamente al conjunto maño, compañero en la zona de descenso y en una grave crisis, Curro Torres no ha querido incidir demasiado, pues "una cosa es la visión que podemos tener desde fuera" y otra la real. Eso sí, el hispano alemán ha recordado que "la de La Romareda es una afición exigente que no está en una situación cómoda, pero a nivel deportivo creemos que es un buen equipo, con buenos futbolistas". Ante todo eso, no queda otra que "afrontar el partido para ser mejores que ellos, porque nosotros tampoco estamos bien, y manejar el partido para sacar el máximo provecho posible".