Adilson Mendes, Martínez y Toril serán duda hasta última hora para el Antequera - Córdoba CF

El Córdoba CF tiene los cinco sentidos puestos en llevarse los tres puntos del encuentro del próximo domingo ante el Antequera (El Maulí, 20:00), rival directo para los blanquiverdes, ya que está metido de lleno en esa pelea por hacerse con una plaza en el play off de ascenso del Grupo 2 de la Primera Federación. Con ese objetivo, Iván Ania lleva trabajando durante toda la semana en confeccionar el mejor once posible. Sin embargo, son varias las dudas que no se le resolverán hasta última hora.

Son tres los futbolistas que en la sesión de entrenamiento de este viernes llevada a cabo en la Ciudad Deportiva se entrenaron al margen del grupo. Entre ellos, como viene siendo habitual, se encuentra un Adri Castellano que continúa lejos de poder debutar por fin con el Córdoba CF en partido oficial. Los otros dos son futbolistas muy importantes para Iván Ania: Adilson Mendes y José Antonio Martínez.

El extremo izquierdo continúa aquejado de esas molestias musculares que hicieron que se cayese de la convocatoria la semana pasada minutos antes de arrancar el choque ante el Melilla. Aunque completó parte del entrenamiento del jueves con el resto del grupo, está entre algodones, su estado físico no parece ser del todo óptimo y todo apunta a que llegará al duelo de este domingo siendo duda hasta última hora.

Caso similar es el de Martínez. El central fue sustituido la semana pasada al descanso el CCF - Melilla tras lesionarse en un lance del juego y, al igual que en la sesión del pasado jueves, estuvo ejercitándose al margen del grupo en la Ciudad Deportiva este viernes. "Está por ver si puede llegar al domingo", comentó Iván Ania en sus declaraciones previas al encuentro recordando que aún falta una sesión más de entrenamiento (sábado a las 11:00 en El Arcángel) en la que se decidirá quiénes están disponibles.

"Vamos a esperar porque queda un entreno. Todavía no sabemos si van a poder llegar o no. Los apuraremos para poder estar el mayor número de jugadores posibles, pero todavía no podemos ni confirmar a nadie que vaya a estar ni descartar a nadie", explicó el asturiano, que sí que aseguró que no estarán ni el lesionado Adri Castellano ni Adrián Lapeña, este último por sanción tras ver la quinta amarilla la semana pasada en El Arcángel.

La otra posible ausencia es más delicada. Ni el propio entrenador del Córdoba CF sabe "qué va a suceder" con Alberto Toril. El delantero no ha estado presente en ningún entrenamiento de los blanquiverdes esta semana por motivos personales, pues se encuentra fuera de la ciudad. Tampoco pudo ni jugar ante el Melilla la semana pasada por el mismo motivo. Lo que aseguró el asturiano es que, "si mañana (por este sábado) llega", lo meterá en la convocatoria para el Antequera - CCF.

Con Isma Ruiz de vuelta al mismo ritmo que sus compañeros, la gran noticia de este viernes fue la normalidad en el entrenamiento de Mati Barboza. El entrenador del Córdoba CF señaló que el central malagueño se llevó un golpe durante el amistoso ante el Montilla (1-4) y que por eso no pudo entrenar el pasado jueves. Tras haberle realizado "unas pruebas que han dicho que no tiene nada", Mati pudo entrenar y estará disponible el domingo para completar una zaga blanquiverde que llega entre algodones.