Iván Ania: "Miro siempre a lo que tengo delante con ambición, no a lo de atrás con miedo"

El Córdoba CF quiere seguir con su imponente dinámica de siete partidos consecutivos sin perder para presionar todo lo posible por el primer puesto del Grupo 2 de la Primera Federación y aumentar su distancia con los perseguidores del play off de ascenso. Es por eso que los blanquiverdes están 100% concentrados en el duelo del próximo domingo ante el Antequera (El Maulí, 20:00), encuentro que para Iván Ania será "igualado y disputado entre dos equipos que le dan mucha importancia a la pelota".

"Será un partido disputado ante uno de los equipos con mejor trato de balón, que es combinativo y le gusta dominar a los rivales a través de la posesión. Por eso va a ser un partido en el que el balón va a ser muy importante y el que sea capaz de apoderarse de él va a tener más opciones de llevarse la victoria", señaló el entrenador del Córdoba CF en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo que se disputará "en un campo difícil" en el que ya estuvieron en pretemporada.

Como destacó Iván Ania, el Antequera, pese a que perdió en el mercado invernal al meta Eric Puerto y al extremo Loren Burón, "se ha reforzado bien y sigue compitiendo", pues es el sexto clasificado con 38 puntos, a cinco puntos del play off de ascenso. Además, el asturiano hizo hincapié en que el cuadro malagueño es "el equipo casi con más posesión de la categoría", ya que tiene un juego "muy interiorizado con ciertas similitudes con el Ceuta, pero con matices variantes".

Algo que destacó Ania en la previa del encuentro es que el domingo a las 12:00 se disputará un Málaga - Ibiza que podría ser determinante en la lucha por el ascenso a la Segunda División. Como explicó el asturiano, "van quedando cada vez mejor jornadas", los blanquiverdes se están "acercando a las posiciones altas" que ocupan el cuadro balear y el Castellón con 55 y 57 puntos respectivamente, y jugarán este domingo "sabiendo el resultado de ese enfrentamiento" en La Rosaleda que "ojalá" les acompañe.

Lo que el entrenador del CCF quiere es un empate, "que siempre es mejor". Así de claro lo confesó, aunque señaló que lo importante es centrarse en ganarle al Antequera "y no pensar en los otros". "Unas veces te añaden una presión extra, como pasó ante el Atlético de Madrid B que habían fallado todos y solo fuimos nosotros capaces de ganar esa jornada. Era un aliciente ganar, pero tenías la presión extra. Unas veces te viene bien, pero otras te minimiza", precisó Ania.

"Miro siempre a lo que tengo delante con ambición, no a lo de atrás con miedo a que me puedan alcanzar. Es difícil porque están una distancia considerable y fallan poco, pero haciendo nuestro trabajo, el equipo poco a poco va a ir subiendo en la clasificación. Todo el club, equipo y jugadores somos ambiciosos y queremos aspirar a lo máximo", comentó el entrenador cordobesista sobre las posibilidades de ascender de forma directa por las que pelea el CCF, aunque añadió que "a falta de 12 jornada, tener 52 puntos son números buenísimos de play off".

El entrenador del Córdoba CF concluyó la comparecencia en sala de prensa explicando que cuenta con "cuatro centrocampistas muy buenos". Lamentó que Recio se lesionara y llegara "justo" al duelo ante el Ceuta, lo calificó como "una pena porque en su mejor momento de la temporada se lesiona estaba bien físicamente y de confianza. Es muy importante su experiencia y entendimiento de juego y análisis de lo que sucede durante el partido", añadió sobre el malagueño.

Sobre Álex Sala, Ania precisó que cuenta con "confianza" tras sus partidos ante el Melilla y el Atlético de Madrid B. "Tengo cuatro jugadores de primer nivel de la categoría y los pongo en función del partido que planteo en mi cabeza depende si queremos presionar mucho, son Isma y Diarra los más agresivos y fuertes físicamente; y si vamos a ser muy dominadores, Álex Sala lleva muy bien el balón de un lado a otro y Recio hace jugar al equipo", finalizó el asturiano.