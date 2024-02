Las armas del Antequera, un peligro de sobra conocido por el Córdoba CF

El Córdoba CF trabaja con los cinco sentidos puestos en el partido del domingo ante el Antequera. La visita a El Maulí es una nueva oportunidad para el equipo que dirige Iván Ania de asentar su ya de por sí privilegiada situación en la clasificación, pues los malagueños son tras 25 jornadas el conjunto que marca la barrera de los aspirantes a colarse en el play off de ascenso.

El equipo que entrena Javier Medina es sin duda la revelación de la temporada en el Grupo 2 de Primera Federación. Un recién ascendido que ha entrado en la categoría de bronce con modestia pero logrando unos excelentes resultados que le tienen ya muy cerca de asegurar la permanencia y que le van a permitir llegar a las diez jornadas finales con opciones reales de hacerse un hueco en la lucha por el ascenso a Segunda División.

Y es que el Antequera ha vuelto por sus fueros en las dos últimas jornadas, con las victorias logradas ante el San Fernando y el Recreativo Granada. Los malagueños habían perdido algo de fuelle entre el final del 2023 y el inicio del 2024, hasta el punto de ganar únicamente un partido en siete jornadas. Superado el bache, algo que todos los equipos suelen atravesar en una categoría tan exigente como esta Primera Federación, el equipo de El Maulí parece ahora atravesar un momento de forma que lo convierte en un rival muy peligroso para el Córdoba CF.

Sobre todo porque los malagueños recibirán al conjunto cordobesista con el rol de lobo con piel de cordero. Una imagen reforzada por su discreto partido en El Arcángel, donde cayeron con claridad (3-0) y dejando una manifiesta sensación de inferioridad respecto a los de Iván Ania. En El Maulí, sin embargo, los de Javier Medina acostumbran a dar una imagen más consistente, a pesar de que también se les han escapado puntos importantes.

Para el Córdoba CF, una de las mejores bazas a la hora de enfrentarse al Antequera es el alto grado de conocimiento de las fortalezas y debilidades del equipo malagueño. Por un lado, dos de los argumentos ofensivos más sólidos del conjunto antequerano son exblanquiverdes. Luismi Redondo, que lleva 11 goles, y Ale Marín, que acumula tres, tienen pasado reciente en El Arcángel y son de sobra conocidos por Ania y los suyos.

Mención especial merece Luismi Redondo, jugador que fue importante en el Córdoba CF en la temporada en Segunda RFEF pero que tuvo que buscarse después la vida lejos de El Arcángel. Un paso por el Ceuta yendo de menos a más le llevó a fichar por el Antequera, donde está siendo pieza clave con un rendimiento sobresaliente que le ha llevado a hacer ya las mejores cifras de goles de toda su carrera profesional, con 11 dianas cuando restan 13 jornadas para el final del campeonato. Actuando como referencia ofensiva en la mayoría de los partidos, Luismi será la principal amenaza a vigilar por el Córdoba.

El Maulí, visita recurrente

Pero no solo a las principales armas ofensivas del Antequera las tiene bien controladas el Córdoba CF. El conjunto malagueño no guarda demasiados secretos para el cuerpo técnico que lidera Iván Ania. Y el motivo no es otro que la importante cantidad de veces que los técnicos del Córdoba CF se han desplazado hasta El Maulí en el presente curso para ver partidos de los rivales directos.

Y es que la comodidad del viaje entre Córdoba y Antequera, de apenas una hora en coche, hace que El Maulí sea junto a otros feudos como Linarejos o La Rosaleda los estadios más frecuentados por Iván Ania y sus ayudantes a la hora de analizar equipos.

Con esa baza, el Antequera lógicamente es un equipo al que el Córdoba CF conoce muy bien, como ya se pudo ver en el duelo de la primera vuelta, en el que el CCF fue capaz de contrarrestar a la perfección las fortalezas de su rival. Algo sin duda fundamental para que los blanquiverdes puedan salir airosos el domingo y alargar una semana más su excelente dinámica de resultados.