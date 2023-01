Los vehículos ECO y CERO podrán entrar en la zona Acire de Córdoba en los próximos días

La nueva ordenanza de Circulación, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de Córdoba se ha aprobado definitivamente durante un Pleno extraordinario celebrado este martes 17 de enero en el Ayuntamiento de la ciudad. Lo ha hecho tras someterse a varias modificaciones vinculadas, sobre todo, al uso de la bicicleta, pero también incorporando la nueva Zona de Bajas Emisiones al documento, que contempla la restricción de la circulación de los coches más contaminantes en la actual zona Acire, gran parte del Casco Histórico de la ciudad. Ahora, habrá que esperar que sea publicada en el Boletín de la Provincia en los próximos días para que entre definitivamente en vigor.

Con ella, se aprueba un documento que viene a arrojar luces, por primera vez, al uso de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes, pero que también incorpora la modificación de la actual zona Acire como Zona de Bajas Emisiones este 2023 para poder cumplir con la exigencia de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno central y mientras la empresa Desarrollo, Organización y Movilidad SA (Doymo) desarrolla el proyecto definitivo.

Una vez que el Gobierno de España desistió de la petición que hizo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que pidió posponer la entrada en vigor de la misma por considerar que muchos ayuntamientos no la tendrían lista en tiempo y forma para el 1 de enero de 2023, el Consistorio cordobés, que contaba con la ventaja de tener ya en vigor una restricción a los coches en el centro de la ciudad, se valió de esa realidad para adelantar el trabajo. Sin embargo, y aunque parezca paradójico, ahora podrán entrar más coches al centro. A los que ya podían hacerlo se agregan los vehículos ECO y CERO, los eléctricos de batería, de autonomía extendida y los eléctricos híbridos enchufables, así como los vehículos híbridos o de gas.

La forma de controlar la entrada de coches a esa zona se hará como hasta ahora: con las cámaras y pivotes que ya estaban instalados para restringir la zona Acire. El Ayuntamiento hará un censo de esos vehículos ECO y CERO que hay en la ciudad para que los radares puedan detectarlos a su entrada a la zona a través de la matrícula.

Acerca de delimitar la Zona de Bajas Emisiones a un horario en particular, como funciona la zona azul de parking, el edil del área, Miguel Ángel Torrico, ha explicado a este periódico que se trata de una propuesta genérica que no se contempla en la actualidad pero que, de aplicarse, se haría a través de un decreto del alcalde.

La oposición ha criticado el uso de la zona Acire como Zona de Bajas Emisiones. La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, loa ha hecho asegurando que "no es buena idea" añadir más vehículos al centro y lo ha calificado como "un truco" del cogobierno de PP y Cs tras "no haber hecho las tareas" para tener en vigor la ZBE este enero. Torrico, durante el Pleno, ha defendido que en la actual zona delimitada en Córdoba solo circulan un 7% de los vehículos matriculados en la ciudad, mientras que la recomendación de la ley habla de una restricción de un 70%, que en Córdoba "es ya de un 92%" y "no podemos renunciar a esa ventaja que ya tenemos".

En la provincia hay 567.436 vehículos registrados en la DGT, según los datos de su informe de 2021: 393.862 son turismos y 60.007 son motos. Solo 626 del total son CERO, la etiqueta medioambiental más limpia, que incluye a los coches 100% eléctricos y que podrán acceder a donde quieran, y 5.998 son ECO. Las motos, por su parte, suman 152 con la etiqueta CERO y solo 16 con la ECO.