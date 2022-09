El tren de alta velocidad 'low cost' de Iryo pone a la venta sus billetes para viajar desde el 31 de marzo

La llegada de la alta velocidad low cost a Córdoba está ya un poco más cerca. Iryo, el primer competidor del AVE de Renfe, ofrece ya en su página web billetes desde la capital cordobesa a Madrid, Sevilla y Málaga para viajar a partir del 31 de marzo de 2023. La compañía, participada por los accionistas de Air Nostrum y Trenitalia, da un paso más en su propósito de poner en marcha el corredor sur en la próxima primavera, tal y como anunció recientemente durante la presentación oficial de su oferta comercial en España.

De momento, eso sí, Iryo no ha puesto a la venta todos los trayectos que pretende poner en funcionamiento entre Madrid y Andalucía: 12 trenes diarios entre Sevilla y Madrid (Madrid-Córdoba-Sevilla-Madrid) y 10 trenes diarios entre Málaga y Madrid (Madrid-Córdoba-Málaga-Madrid). Por ahora, en la web de la compañía, desde Córdoba hay cuatro frecuencias a la capital de España -y otras cuatro de vuelta-, por dos a cada una de las capitales andaluzas a las que llegará este primer competidor de Renfe para la alta velocidad.

Para ir de Córdoba a Madrid, hay cuatro opciones: 10:44, 12:01, 21:36 y 21:54. La vuelta desde la capital igualmente ofrece dos alternativas por la mañana (06:55 y 07:55) y dos por la tarde (14:55 y 17:55) de lunes a domingo. Con las capitales andaluzas hay dos alternativas y los trayectos son a las 08:42 y las 19:42 con Sevilla (la vuelta a las 10:00 y las 21:10), y las 09:41 y las 16:41 con Málaga (11:10 y 20:45 para volver desde la Costa del Sol).

La apuesta de Iryo pasa por ofrecer billetes a un precio más asequible que el AVE actual, incluso desde 18 euros por trayecto. Ahora mismo, el precio más barato para viajar de Córdoba a Madrid es para el 26 de abril: 19,70 euros; el más caro se sitúa en torno a los 43 euros. Los trayectos entre las capitales andaluzas van desde los 22,50 a los 38,24 euros. Hay que tener en cuenta que, como los aviones, el precio fluctúa en función de la demanda.

Todos estos precios son de la clase Inicial, que está destinada a todos aquellos que buscan el viaje más económico, con disponibilidad de enchufes de dos tipos, estándar y USB, posibilidad de conexión a Internet 5G de última generación y el acceso gratuito a una plataforma de contenidos. De momento están a la venta también las clases Singular e Infinita Bistró, quedando aún fuera de la oferta la Singular Café by Only You.

Las dos singulares nacen de la alianza de Iryo con Only You Hotels - se presentará en octubre- y ofrecen un espacio de trabajo en equipo o individual, asientos de cocina tradicional son las características principales de esta clase, mientras que la infinita está diseñada para los clientes que quieran todos los servicios premium, con asientos de "gran confort" y gastronomía de alta calidad con el menú Haizea Bistró que el cliente podrá elegir entre varias opciones.

Por ahora, Iryo ha puesto a la venta billetes entre el viernes 31 de marzo y el jueves 4 de mayo, con la idea de ir ampliando la oferta próximamente. Eso sí, ya hay fecha para la llegada a Córdoba (y Andalucía) del primer competidor de Renfe y el AVE, con la alta velocidad low cost. La compañía participada por Air Nostrum y Trenitalia comenzará a operar en España el 25 de noviembre con el corredor entre Madrid y Barcelona, con parada en Zaragoza. Unas semanas más tarde, el 16 de diciembre, es la fecha elegida para que el operador italo-valenciano empiece a operar entre Madrid, Valencia y Cuenca. El último corredor será en junio de 2023, con su llegada a Alicante y Albacete.