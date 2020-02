La tercera sesión de preliminares del Concurso del Carnaval de Córdoba ha citado en el Gran Teatro a ocho agrupaciones entre las que ha destacado la chirigota de los Hermanos Gallardo con su tipo de cordobita caradura. A su vez, la comparsa de Suso y Marcos ha sobresalido con su crítica al silencio de los ciudadanos ante la pérdida de derechos y libertades, y la de La Capital ha traído a unos músicos callejeros reivindicativos.

Además, han presentado sus credenciales las chirigotas Los imprescindibles (pero de verdad), Que me gusta lo que me gusta y ¿Bienqueda quién? ¡Ah, pos bien!, junto a las comparsas Los últimos y Los defensores.

Los imprescindibles, pero de verdad (chirigota)

Tipo: son sentimientos al estilo de la película Inside out. Crónica: la chirigota de Puente Genil recorre en su presentación sentimientos como el amor incondicional, el miedo del que ve a la suegra y se esconde "del tirón" o la cordura, que hace que "pierdas los nervios o que te guste Rosalía". Primer pasodoble dedicado al amigo, que es más que eso un hermano; y el segundo a un hijo, que vende su imagen en instagram, quiere ser dj y le quedan todas las asignaturas, pero su madre dice que es culpa del maestro porque le tiene manía. Haciendo tipo introducen los cuplés, el primero sobre un hombre que conoce a una chica de borrachera, pero la historia no acaba bien; mientras que el segundo es para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, al que le va a tener que pasear los gemelos Echenique. El popurrí gira en torno al tipo, que les da mucho juego. Cantan al amor ciego, la ira (de nuevo con la suegra), la alegría que les da cuando "la parienta" les dice que quiere un trío, y la tristeza cuando les exige que sea con otro tío. Como moraleja, invitan a reflexionar sobre lo que es imprescindible, como la salud o compartir momentos con los padres o los amigos, pero sobre todo, "lo más imprescindible es el carnaval".

El silencio de los corderos (comparsa)

Tipo: cabras inconformistas. Crónica: desde su presentación, la comparsa de Suso y Marcos denuncia el silencio que guardan los ciudadanos ante los recortes en derechos, haciendo un símil con un rebaño que calla. Su primer pasodoble lo dedican al cajonazo que consideran que sufrieron el pasado año: "No he podido olvidar el daño que me hiciste", dicen, aunque se quedan con el calor que recibieron de la gente en la calle. El segundo está centrado en la figura de la madre, acompañado por una preciosa música que endulza los piropos. En el primer cuplé hacen relación a los cuernos en una relación de pareja y el segundo está enfocado al cambio climático; incluso han sacado una pancarta que les ha cedido Ecologistas en Acción. "La playa estará en La Carlota si sube el nivel del mar, la madre del cordero", dicen. Se confiesan comprometidos con el tema del clima y lo aprovechan para hacer una copla picante relacionada con vegetales ecológicos. En el popurrí cantan al "pobre cordero" que se cree con libertades y está adormecido, como los ciudadanos, y "calla, calla y calla". Siguen con una crítica política ya que "hace falta un pastor comprometido" con el pueblo, un "pastor valiente" que sea "una bandera de los derechos humanos", y terminan animando a gritar para salir del silencio de los corderos.

Que me gusta lo que me gusta (chirigota)

Tipo: frikis disfrazados de superhéroes. Crónica: esta nueva chirigota explica en la presentación que son unos excéntricos a los que les gusta disfrazarse para ir al cine. Primer pasodoble dedicado a la palabra juego, que "han robado de nuestros barrios" para convertirla en salas de apuestas que arruinan la vida de muchas familias. En el segundo alaban la figura de Rafael Butelo, muy implicado en las fiestas populares de la ciudad y presentador del concurso. El primer cuplé para Jesús León, expresidente del Córdoba CF; mientras que el segundo es para las salas de intercambios de parejas. En el popurrí repasan algunos de los personajes a los que encarnan y luego hacen un recorrido por spoiler de carnaval, es decir, situaciones que se viven todos los años, como que el público se vaya del Gran Teatro cuando actúan los suyos.

Los últimos (comparsa)

Tipo: supervivientes de la destrucción de la humanidad. Crónica: esta comparsa de Granada refleja en su presentación cómo han llegado a ser los únicos supervivientes de la humanidad, con un forillo que muestra un paisaje desolado. En el primer pasodoble cantan a la esperanza de los hombres y en el segundo hablan de la pérdida de la infancia. Los cuplés comienzan con su salida del búnker, cuando se tuvieron que poner a recoger cosas que se encontraban en el camino para sobrevivir y dieron con unas que no les sirven para nada, como el disco de Rosalía y el de Maluma; mientras que el segundo lo dirigen a los animalistas. En el popurrí describen un panorama que es "el principio del final". "Ahora no hay quien respire el aire", dicen, añadiendo que ya es tarde porque el mar está lleno de desechos y del cielo llueve azufre por la polución. En otra cuarteta ensalzan a la madre, para seguir haciendo una crítica a las cumbres del clima, que "no sirven para nada".

Refalín, el Pegoletes (chirigota)

Tipo: cordobita con traje, sombrero, capa y un bastón con el mango del busto de Rafael Castro. Crónica: en la presentación se declaran cordobeses por derecho, caraduras y poetas bohemios que creen que "la vida está hecha para vivir". "El Córdoba no va a subir a primera hasta que Sandokán no sea presidente del gobierno catalán", bromean haciendo gala de su cordobesismo. En el primer pasodoble, la chirigota de los Hermanos Gallardo, de Cañete de las Torres, manifiesta su decepción por el resultado del concurso (en alusión a su segundo puesto del pasado año), pero vuelve a empezar y una vez más se presenta en el Gran Teatro con su propuesta. Porque, como aseguran, "los trapos sucios se lavan en casa". El segundo va para los cordobesistas que llueve o truene van a El Arcángel a apoyar a su equipo. "Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena, yo pinté a Rosa Aguilar pero no me salió buena", introducen el primer cuplé, para después enumerar una serie de palabras made in Córdoba, como pego o chusneo, y acabar hablando de lo difícil que es encontrar trabajo aquí. En el segundo confiesan que hacen de guías para los turistas, que acaban echando la pota de tanto dar vueltas por la Judería. En el popurrí fardan de no trabajar, nada más levantarse se van al bar a tomarse un café y una copita y solucionar los problemas del país mientras juegan al dominó. Luego presumen de súper poderes adivinatorios y critican a un amigo que les dice que están cobrando una paga sin trabajar, pero estos cordobitas le responden orgullosos que trabajaron una vez. Por último, hacen un recorrido por la Fuente del Rey de Priego, por Montilla, Adamuz y su mar de olivos, el Valle de los Pedroches, los castillos o el aroma a flores que lleva al Huerto del Francés y animan a pensar "que Córdoba no solo es una ciudad", reivindicando la belleza de la provincia.

Los defensores (comparsa)

Tipo: alegoría de la justicia. Crónica: la Comparsa de los Nenes se presenta como un personaje que defiende a los más débiles e intenta arreglar las injusticias sociales. Primer pasodoble dedicado al obispo, del que resaltan su "maldad" y cuentan que ha llegado a negar a un transexual el cuerpo y la sangre de Cristo. El segundo va para las flores, un motivo que les sirve para recorrer parte de la ciudad hasta llegar a San Agustín y sus callejas para acabar destacando la belleza de la mujer cordobesa. Los pantalones tan apretados que llevan algunos hombres hoy en día es el tema del primer cuplé, mientras que en el segundo cuenta sus aventuras sexuales con una muñeca hinchable. En el popurrí explican el significado de la palabra "justicia" a través de varias historias como la de una mujer y su miedo a volver a casa sola por la noche o la de los empresarios exitosos que explotan a niños en otros países.

¿Bienqueda quién? ¡Ah, pos bien! (chirigota)

Tipo: personajes a los que les gusta quedar bien con todo el mundo. Crónica: la Chirigota del Villa dedicó su actuación al "maestro" Miguel Amate después de hacer una presentación en la que narran una serie de situaciones cómicas. Primer pasodoble, muy chirigotero, a los bizcos; y el segundo a los cuernos de uno de sus vecinos, que son "para correr los sanfermines". La Conga (aspirador automático) es la protagonista del primer cuplé y la cabeza de su hijo centra el segundo; tan grande es que el médico le dijo a su mujer en la exploración antes de dar a luz que tenía suerte "porque su niño viene de nalgas". En el popurrí cuenta situaciones a las que hace frente el bienqueda, como cuando se encuentra a alguien con un moco asomando en la nariz, cuando tiene que cumplir yendo a un velatorio o cuando va a ver un recién nacido, pero no sabe qué decir porque la criatura no es muy bonita.

La capital de la alegría (comparsa)

Tipo: músicos callejeros. Crónica: esta nueva agrupación llegada desde Madrid se presenta como un personaje que ofrece su música de forma altruista y llena de alegría las calles. Primer pasodoble dedicado a Córdoba, en el que resaltan la belleza que percibe un forastero cuando la descubre, mientas que en el segundo hacen una crítica a la situación laboral. Tanda de cuplés con tiritos a Vox y sus propuestas, para acabar con un popurrí en el que describen el escenario de su vida. "Te regalo melodías para que vivas tu día a día", dicen estos músicos callejeros que quieren que el mundo esté lleno de canciones, a la vez que reivindican la cultura como "el capital más importante".