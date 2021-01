El estanco de la suerte en Córdoba

Francisco San Matías Rincón regenta el estanco del número 10 de la avenida Virgen de la Milagrosa de Córdoba desde hace seis años, un local mixto en el que también se vende lotería, y este día de Reyes no iba a abrir, al ser festivo, pero no le tocado más remedio que acudir a su local después de que saber que había vendido el tercer premio del sorteo del Niño, en concreto, el número 5.587, que también ha repartido suerte en otras 12 administraciones andaluzas porque ha estado muy repartido.

Hasta el momento, San Matías Rincón reconoce que no sabe cuántos décimos ha vendido y que lo único que tiene claro es que ha sido por máquina. Tampoco sabe quién o quiénes han podido ser los agraciados -un décimo son 25.000 euros-, pero sí tiene seguro que es del barrio de la Fuensanta. "Es del barrio seguro, porque las tres últimas cifras se juegan siempre aquí desde que empecé", subraya.

"Es la primera vez que hemos dado un premio del Niño. Estaba viendo el sorteo, pero me han llamado de Loterías y me han dicho que había tocado", relata, al tiempo que reconoce que al recibir la llamada ha experimentado "una sensación muy rara" porque no se lo esperaba. "Estoy muy feliz, pero es muy raro", confiesa.

Tras conocer la noticia han sido varios los vecinos que se han desplazado hasta el estanco de Francisco para comprobar si habían tenido suerte y otros para comprar tabaco que desconocían que parte del premio del Niño se ha quedado en el barrio de la Fuensanta.

El estanco comienza el año tras un 2020 que empezó también con suerte, al vender el 12.388 del sorteo del 22 de febrero, al que le correspondió el segundo premio, mientras que el 26 de noviembre pasado, en un sorteo de los jueves, repartió 21 décimos del 26.626, un total de 630.000 euros.

Los cordobeses han jugado en este sorteo 10,7 millones de euros y 53.729 billetes.

Los datos del sorteo en Andalucía

El primer premio del Sorteo de la Lotería de El Niño ha caído 53 veces en la comunidad autónoma andaluza, doce de ellas en la provincia de Sevilla, concretamente diez en la capital y el resto en Cazalla de la Sierra y Coria del Río. Junto a Sevilla está la provincia de Cádiz, con otras doce veces, donde ha recaído cuatro veces en Jerez de la Frontera; dos en La Línea de la Concepción y en Algeciras, y una en la capital, Conil de la Frontera, Los Barrios y Medina Sidonia.

Tras Sevilla y Cádiz se sitúa Málaga, donde El Niño ha recaído en ocho ocasiones, en concreto, cuatro en la capital y el resto en Antequera, Coín, Torremolinos y Vélez-Málaga; mientras que en Jaén ha tocado siete veces, dos de ellas en la capital y una en Baeza, La Carolina, Linares, Marmolejo y Úbeda.

Este sorteo ha repartido suerte en Almería en seis ocasiones, concretamente tres en la capital y una en Huércal-Overa, Roquetas de Mar y Vera; en Granada ha tocado cinco veces -cuatro en la capital y otra en Castril de la Peña-; en la capital cordobesa, dos, y, por último, una vez en Huelva capital.