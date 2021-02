Stop Casas de Apuestas anuncia movilizaciones tras revocarse el cambio del PGOU en Córdoba

El colectivo Stop Casas de Apuestas en Córdoba ha anunciado que llevará a cabo movilizaciones tras la revocación de los cambios aprobados para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que pretendía impedir abrir locales de este tipo a menos de 500 metros de centros educativos y que ha sido así por una orden de la Junta de Andalucía.

Uno de los portavoces de este colectivos, Miguel Ángel Aguilera, ha recordado que el Ayuntamiento de Córdoba ya había aprobado una moción en este sentido, que prácticamente relegaba las nuevas aperturas de salas de apuestas a los polígonos industriales.

Esta moción se aprobó el 21 de enero y pocos días después la Junta de Andalucía advertía a los ayuntamientos de que dichas modificaciones no podían hacerse. "No lo podemos entender", ha lamentado Aguilera.

En este sentido, desde esta plataforma han criticado al alcalde, José María Bellido, y al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, por no haber informado directamente a los colectivos que presentaron la moción de estos hechos. "Lo que tendrían que haber hecho es convocarnos y explicarnos la situación", ha incidido, "independientemente de que nos pusiéramos de acuerdo o no".

Desde Stop Casas de Apuestas han criticado, además, que la Junta de Andalucía emplee criterios distintos dependiendo de la consejería que aborde el tema. En este caso, Aguilera ha recordado que las consejerías de Salud y Familias y la de Fomento se habían mostrado a favor de estos cambios, entendiendo que favorecían alejar de los jóvenes un problema como es la ludopatía.

Sin embargo, ha apostillado, esta no es la opinión de la Consejería de Hacienda, que ha sido la que ha dicho que el PGOU no se puede modificar en estos términos. "Parece más importante recoger dinero", ha reprochado Aguilera, que ha lamentado que "lo otro, la salud, la ludopatía en jóvenes... no importa".

Por esto mismo, y teniendo claro que con la movilización ciudadana se han conseguido éxitos en este sentido, desde la plataforma han anunciado que volverán a salir a la calle. Aguilera ha explicado que se hará en consonancia con otras ciudades en las que ha ocurrido lo mismo que en Córdoba y también en aquellas con un movimiento social fuerte.

Además, ya han presentado dos escritos en el Ayuntamiento de Córdoba. Uno de ellos está encaminado a exigir a la Gerencia que se les entregue el informe de la Junta de Andalucía en el que se informa de que el PGOU no puede modificarse porque "no lo tenemos", ha dicho Aguilera, "la información que tenemos es de los medios de comunicación".

El otro escrito tiene el objetivo de preguntar por la moción aprobada. Y es que, como ha recordado Aguilera, dicha moción no recogía únicamente el cambio del PGOU, sino otras labores que, entiende la plataforma, sí podrían llevarse a cabo.