La modificación del PGOU en Córdoba relega a las nuevas salas de apuestas a los polígonos industriales

El delegado de Urbanismo el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado sobre los cambios del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobados en el pasado Pleno y que afectarán a las nuevas licencias de casas de apuestas en Córdoba. Según ha detallado, uno de los puntos más importantes es que los nuevos salones de juego "no podrán implementarse en espacios residenciales o de equipamiento comunitario", lo que hace que "prácticamente la única salida que tienen esos centros serán los polígonos industriales o las grandes superficies comerciales donde esté controlado legalmente".

A ello se suma la prohibición de abrir una nueva sala de apuesta "a menos de 500 metros de distancia de suelos o usos cualificados como equipamiento comunitario educativo", una de las grandes reivindicaciones de las asociaciones de vecinos y plataformas que pedían protección para los menores en colegios e institutos. A estos requisitos se suma la necesidad de contar con un aparcamiento, "como ya se pide para discotecas o cines".

En el caso de la compatibilidad de la actividad con bares, no se permitirá que la relacionada con el mundo de las apuestas y el juego supere al 20%, ya que Fuentes ha aclarado que "una vez superado, se considera zona de juego". No obstante, los cambios no afectan a los establecimientos que ya cuentan con una licencia anterior a esta decisión. "Esas ya están funcionando, lo que evitar es que surjan nuevas", ha indicado el delegado de Urbanismo, que además ha pedido que "no demonicemos al empresario".

Así, Fuentes ha detallado que los empresarios también han presentado dos recursos en el Ayuntamiento en contra de las modificaciones que se proponen, por lo que ha manifestado que su intención es "avanzar sabiendo lo que hacemos" y siempre con la cobertura jurídica correspondiente. Ante esto, ha recordado que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central deben "legislar y buscar soluciones" que exceden a las capacidades de los ayuntamientos.

Los cambios propuestos en el PGOU serán presentados en próximo Consejo Rector tras haber conseguido el respaldo de todos los grupos municipales. En este sentido, Fuentes ha agradecido que se haya producido consenso ante un problema que causa polémica y por el que se muestra preocupado. Desde el Ayuntamiento han procurado "aportar nuestro granito de arena", con especial enfoque en "aislar las salas de los centros educativos", respondiendo a las peticiones de vecinos y asociaciones. Con todo ello, ha asegurado que "vamos a llegar hasta donde podemos llegar" en la materia.

Fuentes ha reconocido que desde la suspensión de las nuevas licencias el Ayuntamiento ha recibido nuevas solicitudes, si bien ninguna de ellas ha sido tramitada desde febrero del 2020.