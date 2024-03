Los sindicatos lamentan la falta de estabilidad en el mercado laboral de Córdoba

Los sindicatos lamentan la inestabilidad del mercado de trabajo cordobés tras las últimas estadísticas hechas públicas este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que señalan un descenso del paro en febrero en la provincia de 120 personas respecto a enero (-0,2%), dejando la cifra total de desocupados en 61.430.

Además, las organizaciones alertan del descenso de la contratación y piden, una vez más, políticas para reducir la brecha de género.

CSIF

La presidenta de CSIF en Córdoba, María Dolores Navajas, destaca la atonía en la que se encuentra actualmente el mercado laboral provincial con subidas y bajadas circunstanciales del desempleo en función de la época del año. “En el caso del pasado mes de febrero fue el sector servicios el que salvó, principalmente, la situación gracias al periodo de rebajas de invierno, mientras que el sector agrario sufrió una importante subida de los demandantes de empleo debido al fin de la campaña de recogida de la aceituna”.

“Es necesario y urgente que las administraciones públicas implementen medidas de calado en nuestro sistema productivo con una mayor apuesta por la industria y la innovación a fin de que el empleo que se genere en nuestra tierra sea de calidad y con una duración indefinida”, agrega la dirigente sindical.

La máxima responsable de CSIF en Córdoba indica que la disminución de las cifras de parados en la provincia contrasta con la pérdida de 1.332 afiliados a la Seguridad Social, un dato que la dirigente sindical apunta que no es bueno. “Las cifras no invitan realmente al optimismo que muchas veces se infiere de las declaraciones de algunos responsables políticos”, manifiesta Navajas, quien también muestra su preocupación por las cerca de 5.400 personas sin trabajo que no reciben ningún tipo de prestación. Asimismo, es reseñable el hecho de que más del 62% de la población parada es mujer.

CCOO

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, ha señalado que “una bajada del paro siempre es bienvenida pero nos preocupa que este descenso del desempleo no vaya acompañado de una mayor contratación”.

En este sentido, la responsable sindical indica que la bajada de la contratación responde a dos fenómenos fundamentalmente: por un lado, al efecto que la reforma laboral ha tenido desde su aprobación, convirtiendo numerosos contratos temporales en contratos indefinidos o fijos discontinuos y, por otro lado, hay que tener en cuenta que los dos sectores que más contratos generan en la provincia son los de agricultura y servicios y en el caso de la primera el mes de febrero ha registrado un aumento del paro, principalmente, por la menor cosecha de aceituna que se está registrando debido a la sequía.

Para CCOO, la bajada de la contratación indica también que las empresas cordobesas tienen poco pulmón para generar nuevos empleos y lo que sigue habiendo es una reconversión de contratos temporales en contratos indefinidos o fijos discontinuos, con lo que “realmente el mercado laboral cordobés no está creciendo, no se están generando más oportunidades de empleo, sino que está aflorando la contratación irregular y la contratación temporal no justificada”, apunta Acaiña.

Por otra parte, y un mes más, CCOO vuelve a mostrar su preocupación por la situación laboral de las mujeres, que suponen el 62% de las personas desempleadas en la provincia. “Lejos de ir igualando las cifras de empleo de hombres y mujeres en la provincia de Córdoba, se abre cada vez más la brecha de género en el mercado laboral y por ello volvemos a reclamar un plan de choque contra el desempleo femenino que incida especialmente en cuestiones como la corresponsabilidad y la conciliación, cuestiones ambas fundamentales para poder avanzar hacia una igualdad real en el mercado laboral”.

UGT

Los datos del paro del pasado mes de febrero tienen una lectura "mucho más positiva que la tibieza con la que podría reflejarse en ellos una desaceleración de las contrataciones", señala Paqui Haro, secretaria de Empleo de UGT Córdoba. "Esta cifra no sólo es positiva sino que, además, lo es a pesar de varios aspectos que han podido influir negativamente en ello como la crisis del campo en un año señalado por la sequía y que marca esa cifra negativa en la contabilización del paro en nuestra provincia", añade.

Desde UGT Córdoba, no obstante, hacen hincapié en la necesidad de plantear políticas de igualdad en el entorno laboral y empresarial que motiven y fomenten el empleo de la mujer y posibilitar que acceda a puestos de responsabilidad en las mismas condiciones en las que llegan los hombres, "máxime en una época en la que se de nuestras universidades salen mayor número de tituladas mujeres que hombres".