El secretario del Pleno requiere a Cs las facturas de las dietas tras la denuncia de David Dorado

El secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela, ha requerido información al grupo de Cs para comprobar las dietas de 2022 tras las reiteradas denuncias del concejal no adscrito, David Dorado, sobre presuntas irregularidades. En una instancia dirigida al portavoz del grupo municipal de la formación naranja en Capitulares, Manuel Torrejimeno, el secretario avisa de que la denuncia apunta a hechos que podrían tener "relevancia" tanto en el ámbito administrativo como, incluso, en el penal en el caso de verificarse o confirmarse.

De ahí la necesidad de "revisar" las facturas correspondientes a las asignaciones recibidas por el grupo municipal correspondientes al año 2022.

El funcionario le da a los concejales un plazo de diez días hábiles para que presenten una copia compulsada de los documentos originales relativos a las facturas justificativas correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre el 22 de agosto y el 31 de diciembre. También le requiere los detalles de todos los movimientos bancarios de la cuenta del grupo municipal.

En un segundo escrito, Lavela se dirige también a la Intervención General municipal para solicitarle copia de la documentación digitalizada relativa a las facturas justificativas de gastos entregadas por el Cs.

En el pleno de Mayo, David Dorado volvió a pedir las facturas y movimientos bancarios del grupo municipal tras su denuncia sobre un supuesto mal uso de ese presupuesto con un pantallazo de una conversación de WhatsApp entre los concejales de la formación naranja.

De acuerdo a la versión de Dorado, los ediles de Ciudadanos llegaban a acuerdos "para cargar comidas particulares a los fondos del grupo municipal", lo que hizo que pidiera las facturas del día 22 de agosto, cuando se produjo la conversación en el grupo The Córdoba's Five, que compartía junto a Manuel Torrejimeno, Antonio Álvarez e Isabel Albás. Ciudadanos ya se había negado a entregarle al edil la documentación porque, entre otras cosas, era él, junto a Albás, el responsable de esas cuentas. Hoy Dorado ha defendido que no firmó "ninguna transferencia" durante esos días.

"Voy a insistir en ese asunto, en que proporcionen todas las facturas, hasta final de año 2022, para saber qué está pasando y en aras de la transparencia de la que alardea este gobierno municipal", ha dicho David Dorado durante la sesión plenaria de este jueves porque, a su juicio, "es constitutivo de delito emplear fondos públicos en ocio".

Para el edil esa conversación "fue la gota que rebasó el vaso para decidir marcharme del grupo municipal, asqueado". En la conversación Manuel Torrejimeno le escribía a sus compañeros de Cs: "Buenos días, hoy voy a comer con una gente y lo voy a pasar por el grupo como si comiese con vosotros. Por favor si alguno tiene algún problema que me lo diga. Saludos y gracias". Ante ello, Antonio Álvarez respondía: "No hay problema. Ya sabes el dicho. Hoy por ti y mañana por mi", mientras Isabel Albás suscribía: "Ea, ídem".